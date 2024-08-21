Конкурент NGAD: в США готовят новый проект истребителей шестого поколения

Ключевым требованием к проекту являются снижение стоимости новых машин, а также избежание тех ошибок, которые были допущены в отношении нынешних F-35.

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Начальник штаба воздушных сил США генерал Дэвид Оллвин на конференции Global Air and Space Chiefs Conference в Лондоне представил видение нового истребителя шестого поколения, который может стать конкурентом NGAD (Next Generation Air Dominance). В материалах конференции говорится, что если NGAD позиционируется как тяжелый и дорогостоящий истребитель, стоимость которого может достигать стоимости трех F-35, то новый проект нацелен на создание более легкой и экономически эффективной машины.

Главной особенностью этого нового истребителя будет его способность адаптироваться к различным задачам и условиям, что предполагает отход от традиционного подхода к разработке истребителей, которые строятся "на столетие".

Издание The Aviationist в этой связи пишет, что на конференции активно обсуждалось намерение Пентагона пересмотреть масштаб и стоимость программы NGAD, учитывая ее значительные расходы.

Модель американского истребителя шестого поколения Фото: Открытые источники

Для сравнения, F-22, первый истребитель пятого поколения, был разработан с бюджетом в 67,3 миллиарда долларов, и, учитывая текущие цены на вооружение, разработка NGAD может стать значительно дороже. В связи с этим Пентагон видит в легком истребителе шестого поколения возможность избежать циклического повышения цен на новые разработки.

Важно

Замена F-22 и F/A-18 на паузе. Что пошло не так с разработкой истребителей будущего NGAD

Основные принципы создания нового истребителя включают использование полностью открытой архитектуры, цифровой инженерии и 3D-печати. Это позволит не только быстро модернизировать самолет, но и снижать стоимость его производства и эксплуатации.

Открытая архитектура обеспечит возможность постоянных обновлений и адаптаций под конкретные задачи, а 3D-печать — решение проблем с ремонтом и заменой запасных частей, что сейчас является одной из главных проблем эксплуатации F-35.

Таким образом, Пентагон стремится создать дешевый, легкий истребитель шестого поколения, который будет лишен проблем F-35. В частности, этот самолет будет компактнее своего предшественника, что сделает его более доступным и массовым.

Ранее Фокус перевел статью Ставроса Атламазоглу о стелс-истребителе шестого поколения NGAD для Воздушных сил США. Ожидается, что самолет, стоимостью до 300 миллионов долларов за единицу, будет включать в себя как пилотируемые, так и беспилотные системы.