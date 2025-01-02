Нові системи озброєння, які очікуються у 2025 році: чим можуть здивувати західні інженери

Майбутнє систем озброєння характеризується кількома ключовими тенденціями, які відображають глобальні зміни у військовій стратегії та розвиток технологій. Серед ключових аспектів — автономність систем, гіперзвукові можливості, стійкість до протидії та скритність, а також збільшення мобільності та універсальності.

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Західні розробники перспективних систем озброєння роблять акцент на високотехнологічні рішення, що зумовлено реаліями сьогодення. Вимоги армій країн НАТО зміщуються в бік високоточних систем, які повинні перевершити наявне озброєння за швидкістю і руйнівною силою. Це стосується як традиційних видів зброї — танків, ракет, артилерійських снарядів, стрілецької зброї, так і платформ і різних носіїв засобів ураження, включно з перспективними рішеннями в галузі авіації. У зв'язку з цим Фокус зібрав інформацію про нові західні системи озброєння, які очікуються у 2025 році.

Гіперзвукова зброя

Американські розробники в галузі гіперзвукових ракет протягом останніх років стикалися з численними складнощами. Випробування нових рішень у сфері гіперзвуку не завжди проходили успішно. Проте армія США на порозі впровадження кількох систем, які дадуть перевагу в перегонах високотехнологічного озброєння з Китаєм і Росією.

Гіперзвукова зброя великої дальності (LRHW)

Армія США зіткнулася з труднощами в реалізації програми розгортання гіперзвукових ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). За даними звіту Рахункової палати США (GAO), мети з постачання першої батареї до початку 2025 фінансового року (з жовтня 2024) досягти не вдалося.

Проте після кількох невдалих спроб армія США 12 грудня провела перший успішний випробувальний пуск гіперзвукової ракети LRHW — Dark Eagle.

Для пуску було задіяно повноцінну батарею LRHW, що включає мобільний пункт управління і пускову установку Transporter Erector.

Основні відомі характеристики:

Швидкість: 4,9 Маха,

Дальність: до 3100 км,

Склад дивізіону: 4 пускові установки на 8 ракет,

Вартість: $41 млн за одиницю (ціни 2023 року).

Маса бойової частини поки не розкривається.

Випробування Dark Eagle Фото: the war zone

Dark Eagle є важливим кроком у розвитку гіперзвукового озброєння США, а успішне випробування ракети стало важливим досягненням у контексті конкуренції з гіперзвуковими розробками Китаю і Росії, які вже ввели такі системи в експлуатацію. Крім того, ці випробування також показали значний прогрес у подоланні технічних проблем, які переслідували програму в попередні роки.

HACM і ARRW

Американські військові та корпорація Northrop Grumman активно розробляють гіперзвукову крилату ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). У 2025 фінансовому році ВПС США планують провести всебічні льотні випробування цієї перспективної ракети, яка буде оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном і здатна летіти зі швидкістю, що перевищує 5 махів.

Ракета HACM має низку ключових особливостей, які виділяють її серед інших гіперзвукових озброєнь:

Швидкість: перевищує 5 Махів;

Маневреність: можливість обходити системи протиракетної оборони;

Компактність: дає змогу використовувати ракети з різних платформ, включно з винищувачами-бомбардувальниками F-15E і F/A-18F.

Технологія розробляється на основі напрацювань Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) за участю австралійських партнерів.

Крім HACM, у США ведеться розробка іншої гіперзвукової ракети — Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). ARRW являє собою гіперзвуковий модуль, що планує, встановлюваний на ракеті, проте фахівці відзначають низку обмежень, включно з меншою гнучкістю у виборі платформ для запуску. У результаті перевагу віддають HACM з огляду на її компактність і універсальність.

Танки

Наступного року очікується продовження підготовки до експлуатаційної готовності нового британського основного бойового танка (ОБТ) Challenger 3. Новий танк, який називають найсучаснішим і найсмертоноснішим в історії британських збройних сил, продемонстрував високотехнологічні рішення, що відповідають вимогам майбутніх воєн.

Новий ОБТ являє собою значне оновлення порівняно з Challenger 2, що охоплює удосконалення в озброєнні, захисті, системах управління і мобільності. Танк Challenger 3 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1, що замінила нарізну L30A1. Машина також оснащена повністю цифровою архітектурою системи управління і прицілювання, що дає можливість виявляти і вражати цілі в будь-яких умовах.

Армія Великої Британії має отримати загалом 148 танків, а перші Challenger 3 надійдуть на озброєння 2025 року.

Британський танк Challenger 3 Фото: UK Army

Авіація

Програма NGAD

У США ведуться роботи зі створення бойового літака 6-го покоління Next Generation Air Dominance (NGAD). Компанії Boeing і Lockheed Martin, основні претенденти на контракт, готувалися до початку виробництва, передбачуваного вже цього року. Однак нерішучість ВПС відкладає запуск програми, яка повинна була стати проривною і створити перший у світі винищувач 6-го покоління.

Концепт Next Generation Air Dominance Фото: ВПС США

Тим часом недавній аналіз ВПС США підтвердив необхідність розробки пілотованого винищувача NGAD. Однак, як заявив міністр ВПС Френк Кендалл, висока вартість розробки і виробництва може стати серйозною перешкодою для продовження програми.

Додаткові питання пов'язані з інтеграцією нового винищувача в методику Agile Combat Employment — концепцію розосередженого базування для запобігання атакам. Крім того, залишаються невирішеними питання про супутні елементи, такі як літак-заправник наступного покоління, необхідний для підтримки нового літака.

Програма є продовженням секретного проєкту X-Plane 2014 року під керівництвом DARPA, під час якого тестували технології, що розглядаються зараз для NGAD.

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У відкритому доступі є ілюстрації нового літака. Винищувач майбутнього матиме стрілоподібне крило з трапецієподібними консолями та зламаною задньою кромкою, що віддана під керуючі поверхні та сопла.

Відмінною особливістю є складні кілі, які на певних режимах прибираються в ніші на крилі, що сприяє зниженню радіолокаційної помітності. Повітрозабірники розташовані на верхньому боці крила, захищаючи двигуни від опромінення радарами, а сопла оснащені ґратчастими дефлекторами для зниження теплової сигнатури.

Винищувач оснащений внутрішнім вантажовідсіком для розміщення ракет класу "повітря-повітря", таких як AIM-120. Це рішення мінімізує зовнішні виступаючі елементи, покращуючи аеродинаміку і скритність. На ілюстрації також показано можливість взаємодії літака з іншими платформами, включно із супутниками та авіацією, що підтверджує орієнтацію NGAD на мережеві бойові дії.

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Зазначимо, що у 2025 році, ймовірно, провідними компаніями, такими як Lockheed Martin і Boeing, роботи в цьому напрямі продовжаться, або ж будуть запропоновані нові концепти. Однак очікувати на перші польоти зразків з огляду на проблеми, з якими зіткнулася програма NGAD, не варто.

Безпілотні системи

Розробка безпілотних систем наступного покоління стрімко просувається, і програма MQ-Next, ініційована ВПС США, обіцяє стати значним кроком уперед. Новий безпілотник прийде на зміну MQ-9 Reaper, який, хоча й залишається ефективним, уже застарів в умовах сучасних загроз.

Однією з ключових особливостей MQ-Next стане малопомітність. Конструктори планують використовувати гібридно-електричний двигун, який знизить теплову сигнатуру дрона, а також спеціальні матеріали, що поглинають радіолокаційне випромінювання. Його аеродинамічна форма і конфігурація вихлопної системи будуть спроектовані так, щоб мінімізувати помітність для радарів. Ці нововведення дозволять апарату діяти в складному середовищі, насиченому сучасними системами протиповітряної оборони.

Безпілотник MQ-Next Фото: ВПС США

Основний акцент у розробці MQ-Next зроблено на поліпшенні виживаності та універсальності. Ось ключові нововведення, які виділяють майбутню платформу:

MQ-Next використовуватиме технології зниження радіолокаційної, теплової та акустичної помітності, чому сприятиме спеціальна аеродинамічна конструкція для зменшення ефективної площі розсіювання (RCS).

Платформа підтримуватиме швидку заміну модульних комплектів для виконання різних завдань — розвідка і спостереження (ISR), радіоелектронна боротьба (EW), удари по цілях з високою точністю.

Безпілотник зможе діяти незалежно завдяки інтеграції ШІ та передовим алгоритмам. А сумісність із мережевими операціями дасть йому змогу координуватися з пілотованою авіацією та іншими безпілотниками.

Гібридний двигун і масштабована архітектура дадуть змогу знизити вартість експлуатації та обслуговування порівняно з MQ-9.

Артилерійські боєприпаси

LRMP

Компанія General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) отримала замовлення від армії США на розробку нового 155-мм артилерійського снаряда Long Range Maneuvering Projectile (LRMP). Цей боєприпас обіцяє змінити сучасні уявлення про можливості артилерії, забезпечуючи дальність понад 120 км — це вчетверо більше, порівняно з традиційними артилерійськими снарядами.

LRMP вирізняється інноваційною конструкцією, що забезпечує високу дальність і точність. Його унікальна аеродинамічна форма, заснована на трикутнику Рело, і складні крила дають змогу снаряду переходити у фазу ковзання після запуску.

Боєприпас піднімається на 12-14 кілометрів, де розкриваються крила, що забезпечує стабільне ковзання до цілі. При цьому снаряд оснащений передовими системами наведення, що використовують камери та алгоритми машинного навчання. Це дає змогу коригувати траєкторію в реальному часі навіть за відсутності GPS. Крім того LRMP сумісний з наявними артилерійськими платформами і може використовуватися для виконання різних завдань — від ураження цілей до розвідувальних місій.

Первинні тести LRMP підтвердили аеродинамічну стійкість і надійність конструкції. У 2025 році плануються додаткові випробування на полігоні Дагвей, щоб відпрацювати фази ковзання і точність ураження цілей.

Макет 155-мм боєприпасу LRMP Фото: Army Recognition

Компанія General Atomics готується до масштабного виробництва, заявляючи про можливість випуску до 100 000 снарядів на місяць. Це зробить LRMP доступним рішенням для модернізації артилерії ВМС США і союзників.

Стрілецьке озброєння

Програма NGSW

У 2025 році слід очікувати ширшого впровадження нових зразків стрілецького озброєння, відомого під назвою NGSW.

Програма NGSW включає два ключові типи зброї:

NGSW-Rifle (NGSW-R): Заміна для стандартної штурмової гвинтівки M4. NGSW-Automatic Rifle (NGSW-AR): Заміна для кулемета M249 SAW.

Одна з ключових особливостей NGSW — використання нового боєприпасу калібру 6.8 мм, який був розроблений для забезпечення кращої пробивної здатності та збільшення дальності ураження цілей. Він поєднує високу початкову швидкість польоту і меншу вагу порівняно з традиційними набоями 7.62×51 мм і 5.56×45 мм, що дає солдатам більше вогневої потужності без значного збільшення навантаження.

Програма NGSW привернула кількох великих оборонних підрядників, Наприклад, SIG Sauer пропонує систему, що включає гвинтівку MCX-SPEAR, автоматичний карабін і власний варіант боєприпасу з латунною гільзою.

Нові гвинтівки і кулемети мають бути ефективними на дистанції до 600 метрів і більше. При цьому зброю розробляють з урахуванням зниження віддачі та зручності використання. Крім того, нова зброя передбачає інтеграцію прицілів із функцією автоматичного обчислення балістичної траєкторії, що прискорює прицілювання і збільшує точність.

Лазерне озброєння

На тлі зростання загроз з боку дешевих безпілотників і ракет, розробки в галузі високоенергетичної лазерної зброї стали пріоритетом для провідних оборонних компаній і держав. Нові лазерні системи є економічно ефективним рішенням для протидії асиметричним загрозам, знижуючи вартість перехоплення цілей порівняно з традиційними ракетами.

Лазерна зброя в США

Американські оборонні компанії активно розробляють системи спрямованої енергетичної зброї. Серед них виділяються:

AN/SEQ-3 (LaWS): Твердотільний лазер потужністю 30-50 кВт, розроблений для боротьби з безпілотниками і малими катерами. Ефективна дальність до 1,6 км, високоточна робота дозволяє знищувати цілі за лічені секунди.

Твердотільний лазер потужністю 30-50 кВт, розроблений для боротьби з безпілотниками і малими катерами. Ефективна дальність до 1,6 км, високоточна робота дозволяє знищувати цілі за лічені секунди. HELIOS від Lockheed Martin: Потужність 60-150 кВт, інтеграція з системою Aegis дає змогу знищувати дрони і малі катери на дальностях до кількох кілометрів, а також засліплювати оптичні системи противника. У 2022 році перші установки розмістять на есмінцях класу Arleigh Burke.

Велика Британія та Європа

DragonFire: Спільна розробка MBDA UK, Leonardo UK і QinetiQ. Система призначена для Королівського військово-морського флоту та інших видів військ, з точністю ураження, яку можна порівняти з попаданням у монету з відстані 1 км.

Спільна розробка MBDA UK, Leonardo UK і QinetiQ. Система призначена для Королівського військово-морського флоту та інших видів військ, з точністю ураження, яку можна порівняти з попаданням у монету з відстані 1 км. Європейська MBDA: Інвестує в мобільні та стаціонарні лазерні системи для боротьби з повітряними загрозами.

Ізраїльська система Iron Beam

Ізраїльські фахівці з Rafael Advanced Defense Systems розробили Iron Beam, призначену для захисту на ближніх дистанціях (до 7 км).

Наземна версія: Потужність до 500 кВт, мобільність і практично необмежений боєзапас.

Корабельна версія: Потужність до 100 кВт, призначена для морських операцій.

Підсумки

Майбутнє озброєнь пов'язане з високими технологіями та адаптацією до нових викликів. Автономні системи, гіперзвукові ракети, енергетична зброя і мережеві технології змінять підходи до ведення війни, роблячи її більш технологічною, точною і адаптивною. Можливо, наступного року багато інновацій не буде реалізовано повною мірою, проте збройові компанії, природно, прагнуть вкластися в терміни укладених контрактів, надавши армійцям боєздатні зразки передових систем озброєння.