"Не готовы к войне": Подоляк назвал единственный способ, которым НАТО может победить РФ (видео)

По словам Михаила Подоляка, Россия будет готова атаковать НАТО уже через 3-5 лет, если ее не остановить в Украине.

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Если Россия сохранит такие же темпы милитаризации страны, которые есть сегодня, то через пять лет у государств НАТО не будет никакого шанса, поэтому единственный способ — это победить россиян с помощью Украины. Об этом в интервью телеканалу Freedom заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Интервью Михаил Подоляка

"У них (государств НАТО, — ред.) достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что больше всего его поражает "тотальная психологическая неготовность" государств-членов Альянса к войне как таковой уже через 3-5 лет, ведь именно за такой срок РФ будет готова атаковать НАТО.

По словам Подоляка, эту неготовность чувствуют и в Кремле, поэтому постоянно идут на повышение ставок, отмену табу и правил ведения войны.

"(Россия, — ред.) готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине. Поэтому единственная возможность победить РФ — победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать", — подчеркнул Подоляк.

Он также пояснил, что если Украина не сможет победить Россию, то странам НАТО "следует готовиться к крайне тяжелым последствиям".

Напомним, 16 декабря польский вице-адмирал Кшиштоф Яворский заявил, что РФ разрушает коммуникации в Балтийском море и смотрит, как на это отреагирует НАТО.

В ноябре Михаил Подоляк заявил, что сценарий разделения Украины на три части пока невозможен для реализации, а вот разделение РФ — вполне вероятно.