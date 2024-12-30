Уроки для НАТО: польский военный рассказал, как изменилась армия РФ за годы войны

После завершения войны, считает полковник Мацей Коровай, Россия может пересмотреть свои ошибки в Украине и подготовить армию к боевым действиям против более сильного противника.

Related video

После того, как Силы обороны Украины провели наступательную операцию в Курской области, армия РФ пришла в некое замешательство. Однако несмотря на первоначальную растерянность, российское командование сумело стабилизировало ситуацию. О тактической адаптации российской армии к боевым условиям рассказал в интервью Defence24 польский военачальник Мацей Коровай.

По его словам после первых недель паники россияне сконцентрировали силы в Курской области, чтобы удержать территорию, одновременно не ослабляя другие ключевые направления, такие как Донецк и Запорожье.

Польский полковник подчеркнул, что российская тактика базируется на проведении каскадных операций, когда усилия сосредотачиваются последовательно на разных участках фронта. Такая стратегия позволяет не только эффективно распределять силы, но и сохранять общую устойчивость армии. Однако, как отметил эксперт, реальную эффективность этих действий покажет только время.

Кадровая политика

Одним из ключевых факторов успеха, по мнению Коровая, стало сохранение структуры штабов российской армии. В отличие от украинской стороны, где опытные подразделения были разделены для формирования новых частей, Россия смогла сохранить сплоченность штабов и использовать подготовленные резервы.

Особое внимание было уделено ротации командиров и офицеров. Армия РФ заранее подготовила дополнительные кадры через структуры, такие как БАРС (Боевая армейская система), что позволило минимизировать последствия боевой усталости. Это дает преимущество в подготовке командиров и поддерживающего персонала, способных адаптироваться к меняющимся условиям.

Кроме того, после завершения войны Россия может пересмотреть свои ошибки и подготовить армию к боевым действиям против более сильного противника.

Уроки для НАТО

Коровай считает, что опыт российско-украинской войны должен быть использован странами НАТО для улучшения собственной подготовки. Особое внимание следует уделить развитию подразделений OPFOR, которые анализируют тактику и стратегию потенциальных противников. Такие подразделения могли бы глубже изучать российскую тактику, менталитет командиров и их подходы к ведению боевых действий.

"Это необходимо для того, чтобы научить их тому, как мыслит противник, как он развивается, какие у него есть тенденции, на какие жертвы в тактических или оперативных действиях он готов пойти, кто командует этой армией, опытны ли эти командиры, синхронизированы ли эти штабы… Все это влияет на то, как россияне ведут бой", — подчеркнул полковник.

Важно

В российской армии появятся войска беспилотных систем: применит ли ВС РФ опыт Украины

Ранее Фокус разбирался в вопросе, какую цель поставила Россия на фронте до инаугурации президента США Дональда Трампа. По словам военных аналитиков, за время полномасштабного вторжения РФ не удалось выполнить даже промежуточные этапы так называемой "СВО".