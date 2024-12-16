В российской армии появятся войска беспилотных систем: применит ли ВС РФ опыт Украины

Военные эксперты отмечают, что решение о создании войск беспилотных систем в армии РФ может быть связано с успешным применением аналогичных подразделений в Украине.

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Министр обороны России Андрей Белоусов 16 декабря объявил о планах создания нового рода войск в армии РФ — войск беспилотных систем. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны при участии президента России Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск — "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", — заявил Белоусов.

Комментируя новость обозреватели "Милитарного" отметили, что пока неизвестно, какую структуру получат новые войска и каковы будут их основные задачи. Также неясно, войдут ли в их состав действующие подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов, используемые российскими силами в войне против Украины.

Решение о создании войск беспилотных систем может быть связано с успешным применением аналогичных подразделений в Украине. Вероятно, россияне скопируют общие принципы Сил беспилотных систем (СБС), которые были созданы как отдельный род войск Вооруженных сил Украины в феврале 2024.

Так украинские СБС состоят из батальонов и полков беспилотных систем, которые обеспечивают поддержку войск на передовой, выполняют задачи обороны и наступления, а также проводят специальные операции с использованием дронов-камикадзе и морских дронов. При этом СБС дополняют, но не заменяют беспилотные подразделения, входящие в состав Сухопутных, Десантно-штурмовых войск и ВМС Украины.

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