У російській армії з'являться війська безпілотних систем: чи застосує ЗС РФ досвід України

Військові експерти зазначають, що рішення про створення військ безпілотних систем в армії РФ може бути пов'язане з успішним застосуванням аналогічних підрозділів в Україні.

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Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов 16 грудня оголосив про плани створення нового роду військ в армії РФ — військ безпілотних систем. Про це він заявив на засіданні колегії Міноборони за участю президента Росії Володимира Путіна, повідомляє "Интерфакс".

"Відповідно до доручення верховного головнокомандувача, пропонується сформувати новий рід військ — "війська безпілотних систем". За вашого рішення завершимо їхнє створення вже в третьому кварталі наступного року", — заявив Бєлоусов.

Коментуючи новину оглядачі "Мілітарного" зауважили, поки що невідомо, яку структуру отримають нові війська і якими будуть їхні основні завдання. Також незрозуміло, чи увійдуть до їхнього складу чинні підрозділи операторів безпілотних літальних апаратів, які використовуються російськими силами у війні проти України.

Рішення про створення військ безпілотних систем може бути пов'язане з успішним застосуванням аналогічних підрозділів в Україні. Ймовірно, росіяни скопіюють загальні принципи Сил безпілотних систем (СБС), які були створені як окремий рід військ Збройних сил України в лютому 2024 року.

Так, українські СБС складаються з батальйонів і полків безпілотних систем, які забезпечують підтримку військ на передовій, виконують завдання оборони і наступу, а також проводять спеціальні операції з використанням дронів-камікадзе і морських дронів. При цьому СБС доповнюють, але не замінюють безпілотні підрозділи, що входять до складу Сухопутних, Десантно-штурмових військ і ВМС України.

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Раніше повідомлялося, що перша приватна школа операторів БПЛА в Україні отримала сертифікат від Міністерства оборони і зможе офіційно навчати своїх "абітурієнтів". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, випускники таких шкіл матимуть дозвіл вступати до лав ЗСУ на посаду оператора дронів у військових підрозділах усіх складових Сил безпеки та Сил оборони.