Революція в ЗСУ: кого призвуть на службу в Сили безпілотних систем

В Україні створили новий вид військ — Сили безпілотних систем ЗСУ, про який говорили з початку 2024 року. Чи зможе таке рішення посилити боєздатність підрозділів, що спеціалізуються на дронах, розбирався Фокус.

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Президент України Володимир Зеленський 25 червня підписав указ про створення нового роду військ — Сил безпілотних систем ЗСУ. Цей крок спрямований на підвищення обороноздатності країни в умовах сучасних загроз. Указ оприлюднено на сайті глави держави.

"З огляду на досвід тривалої широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, з метою нарощування спроможностей ЗСУ з використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських і наземних систем, забезпечення їхньої готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабміну, Рада національної безпеки і оборони України вирішила: підтримати внесену Кабміном пропозицію щодо створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", — ідеться в указі.

Варто зазначити, що про створення окремого роду військ — Сил безпілотних систем у ЗСУ — влада говорить із початку 2024 року. У лютому президент поставив завдання перед урядом вивчити питання і винести відповідні пропозиції на розгляд РНБО.

Серед завдань, окреслених президентом, були:

посаду операторів БПЛА та інші допоміжні посади будуть позначені як спеціальні штатні;

будуть сформовані спеціальні підрозділи для БПЛА;

для операторів дронів буде розроблено та запроваджено програму ефективного тренування;

Україна рухатиметься до постійного масштабування виробництв і залучення найкращих ідей.

Тоді ж президент повідомив, що полковник Вадим Сухаревський очолить новий рід військ. Однак наказ про його призначення міністр оборони Рустем Умеров підписав тільки 10 червня.

Сили безпілотних систем з'явилися давно

Указ президента про створення Сил безпілотних систем — формальність, каже Фокусу військовий, засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов. Сьогодні дрони використовують повсюдно, у деяких військових частинах вони є чи не в кожного бійця, а тому рішення про окрему структуру в складі ЗСУ швидше має декларативний характер.

"Сили безпілотних систем з'явилися давно. Дрони потрібні були на війні, а тому приватні компанії, волонтери, військові — всі цим займалися. У кожній бригаді з'явилися безпілотні роти, потім полки, які займаються застосуванням ударних дронів — від малих до великих типу "Шахед". Тому сама ідея створення окремого командування ЗСУ, яке займається дронами, з'явилася давно, і рішення хоч і правильне, але запізніле. З того моменту, як його вперше озвучили, у лютому 2024 року, минуло чотири місяці. І тільки зараз підготовлено всі документи для роботи. Затримка не повинна бути такою тривалою під час війни", — зазначає Касьянов

Набрати бійців, які спеціалізуються на дронах — завдання із зірочкою. Труднощі пов'язані з тим, що ТЦК та СП, у гонитві за виконанням планів, мобілізують людей, незалежно від їхніх умінь і профільної освіти. Тих, хто може налагоджувати дрони, відправляють служити водіями, артилеристами, снайперами.

"Багато підрозділів, які працюють із дронами, буквально "видряпують" у ТЦК людей, які потрібні. Ті, хто вміють працювати руками — на вагу золота, за ними буквально ведеться полювання", — додає Касьянов.

Основним навчанням операторів дронів займаються волонтери, а також приватні школи. За словами Касьянова, підготовка ведеться також у державних навчальних центрах, однак їхньої кількості недостатньо.

"Усі дрони дуже різні. Як проста аналогія, велосипед і автомобіль — транспортні засоби, але на першому можна навчитися їздити за вечір, а на другому — за кілька місяців. Крім того, людина, яка їздить на велосипеді, не обов'язково зможе їздити на машині. Те ж саме з дронами. Можна навчитися керувати коптерами, але це не означає, що вийде керувати БПЛА. Тому підготовка бійців різна, і вона може займати від двох тижнів до 3 місяців. І підрозділи, для яких готують операторів, теж різні", — продовжує експерт.

Головного щодо дронів, як і раніше, немає

Касьянов зазначає, що часто заяви, озвучені керівництвом країни, не збігаються з тим, що відбувається в реальності. Наприклад, на початку 2024 року заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр зазначала, що за перші два місяці Україна виготовила 200 000 FPV-дронів. А до кінця року виробничі можливості вітчизняних підприємств дадуть змогу виготовити 2 млн безпілотників різних типів, включно з FPV.

"Президент говорив про 1 млн дронів — наші потужності вже дають змогу виготовити стільки, і навіть більше", — говорила Гвоздяр.

Однак, як і раніше, в армії чимало випадків, коли підрозділи самі знаходять спонсорів, щоб купити деталі і зібрати дрони. Що говорить про те, що потужності виробництва не такі високі, як хотілося б.

"Це кепська ситуація, тому що бійці повинні воювати і використовувати готові дрони, а промисловість повинна виготовляти їх у потрібному обсязі. Але ми прекрасно знаємо, наскільки декларації далекі від дійсності. Головного з дронів, як і раніше, немає. Так, створили командування в рамках ЗСУ. Але воно не стосується виробництва, не керує дронами і їх застосуванням у ГУР, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі. У нас багато відомств, які займаються дронами, і на них це нове командування ніяк не впливає", — резюмує Касьянов.

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