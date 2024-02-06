Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем: які завдання вони виконуватимуть

Безпілотники довели свою ефективність у боях на землі, в повітрі на морі. Сили безпілотних систем у структурі ЗСУ потрібні для забезпечення належного рівня планування та якості логістики, зауважив президент Володимир Зеленський.

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У вівторок, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про нарощування спроможностей Збройних сил України, а саме створення Сил безпілотних систем. Про це він повідомив під час вечірнього звернення у своєму Telegram.

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього — це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах, зокрема й на полі бою. Президент наголосив, що безпілотники довели свою ефективність у боях на землі, в повітрі на морі. Зокрема, завдяки дронам Україна змогла змінити безпекову ситуацію в Чорному морі. Крім цього, українські військові застосовують БПЛА у процесі відбиття штурмів на землі.

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"Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це також дрони", — розповів він.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі потрібні спеціальні штатні посади під роботу з БПЛА, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, масштабування виробництв та залучення найкращих ідей і спеціалістів в цю сферу. Це завдання для армії, Міноборони та уряду. Саме для забезпечення належного рівня планування та якості логістики в структурі ЗСУ створять Сили безпілотних систем. Зокрема, ці пропозиції внесуть на розгляд РНБО.

На сайті президента з'явився указ Володимира Зеленського №51/2024 щодо нарощування спроможностей Сил оборони.

"Постановляю Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в указі.

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що рішення щодо створення Сил безпілотних систем є надважливим та історичним.

"Надважливе та історичне рішення! Потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України", — сказав Михайло Федоров.

За його словами, рік тому створили роти ударних дронів на рівні бригад. Мінцифри брали участь у їх розвитку з першого дня — розробили структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами БПЛА, цифровізували їх роботу. Унаслідок БПЛА змінили ситуацію на полі бою, вони ефективно зупиняють атаки ворога та підтримують контрнаступ ЗСУ. Крім цього, більшість техніки ЗС РФ уражають саме дрони.

"Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот РФ і скоро виженемо його з українського Криму остаточно", — зауважив він.

Федоров додав, що в межах кластера Brave1 йде активна робота над розвитком наземних дронів, які можуть частково замінити кулеметника чи зробити його роботу безпечнішою, їхати в наступ, вивозити поранених та доставляти боєприпаси на передову.

"А головне — кожен дрон рятує життя наших героїв!" — заявив він.

Нагадаємо, 5 лютого військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що українські безпілотники не зможуть замінити артилерію. За його словами, ні один вид зброї не може замінити інший.