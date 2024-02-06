Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем: какие задачи они будут выполнять

Беспилотники доказали свою эффективность в боях на земле, в воздухе на море. Силы беспилотных систем в структуре ВСУ нужны для обеспечения надлежащего уровня планирования и качества логистики, отметил президент Владимир Зеленский.

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Во вторник, 6 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о наращивании возможностей Вооруженных сил Украины, а именно создание Сил беспилотных систем. Об этом он сообщил во время вечернего обращения в своем Telegram.

"Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что этот год должен стать решающим во многих аспектах, в том числе и на поле боя. Президент подчеркнул, что беспилотники доказали свою эффективность в боях на земле, в воздухе на море. В частности, благодаря дронам Украина смогла изменить ситуацию с безопасностью в Черном море. Кроме этого, украинские военные применяют БПЛА при отражении штурмов на земле.

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"Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это также дроны", — рассказал он.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас нужны специальные штатные должности под работу с БПЛА, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, масштабирование производств и привлечение лучших идей и специалистов в эту сферу. Это задача для армии, Минобороны и правительства. Именно для обеспечения надлежащего уровня планирования и качества логистики в структуре ВСУ создадут Силы беспилотных систем. В частности, эти предложения внесут на рассмотрение СНБО.

На сайте президента появился указ Владимира Зеленского №51/2024 по наращиванию возможностей Сил обороны.

"Постановляю Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе.

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что решение о создании Сил беспилотных систем является сверхважным и историческим.

"Важнейшее и историческое решение! Потенциал дронов чрезвычайно велик. Решение о создании беспилотных войск станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины", — сказал Михаил Федоров.

По его словам, год назад создали роты ударных дронов на уровне бригад. Минцифры участвовали в их развитии с первого дня — разработали структурную организацию, доктрину применения, обучали, обеспечивали различными типами БПЛА, цифровизировали их работу. В результате БПЛА изменили ситуацию на поле боя, они эффективно останавливают атаки врага и поддерживают контрнаступление ВСУ. Кроме этого, большинство техники ВС РФ поражают именно дроны.

"Совместно с ВМФ, СБУ и ГУР мы работали над созданием первых в мире морских дронов, которые полностью изменили правила ведения войны на море, деклассифицировали черноморский флот РФ и скоро выгоним его из украинского Крыма окончательно", — отметил он.

Федоров добавил, что в рамках кластера Brave1 идет активная работа над развитием наземных дронов, которые могут частично заменить пулеметчика или сделать его работу более безопасной, ехать в наступление, вывозить раненых и доставлять боеприпасы на передовую.

"А главное — каждый дрон спасает жизни наших героев!" — заявил он.

Напомним, 5 февраля военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинские беспилотники не смогут заменить артиллерию. По его словам, ни один вид оружия не может заменить другой.