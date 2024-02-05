Дальность, прицельность, мощность: почему дроны не смогут заменить артиллерию, — обозреватель

Военный аналитик Александр Коваленко сравнил артиллерию и дроны с бронемашинами и микроавтобусом "буханка". При этом признал, что БПЛА действительно помогут в условиях нехватки боеприпасов.

Related video

ВСУ в пять раз уступает ВС РФ в количестве снарядов, которые выпускает артиллерия на линии фронта зимой 2023-2024 гг. FPV-дроны со взрывчаткой выровнять это соотношение не смогут из-за особых характеристик и способа применения. О том, чем способны украинские беспилотники заменить собой артиллерию, военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил на портале "Обозреватель".

Коваленко, прежде чем сделать вывод, сравнил возможности ствольной артиллерии, РСЗО и дронов. Затем подытожил, что каждый из этих инструментов пригоден для решения специфических задач. Следовательно, нельзя говорить, что одним видом оружия можно заменить другим. Также напомнил, что на сегодня соотношение использования снарядов ВСУ и ВС РФ составляет 1 к 5: украинцы выпускают по 2 тыс. снарядов в сутки, россияне — около 10 тыс. (в 2022 году враг применял "огневой вал" из 50-60 тыс. или даже из 80 тыс.)

Дроны ВСУ — детали отличаются от артиллерии

Сравнение характеристик различных видов вооружения, которое осуществил Коваленко, содержит информацию о дальности и точности ударов артснарядов и об аналогичных характеристиках беспилотников.

Во-первых, артиллерийские орудия ВСУ имеют дальность 15-25 км (для советских калибров 152 и 122 мм) или 30-40 км (для западных калибров 155 мм). Некоторые из снарядов имеют кассетную часть, поэтому наносят урон и живой силе, и военной технике противника, покрывая и точечные цели, и площади. Тем временем беспилотники летают на расстояние 3-5 км от линии фронта. Кроме того, какая-то часть не добирается до цели из-за противодействия вражеских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пояснил аналитик.

Во-вторых, реактивная артиллерия ВСУ имеет дальность 20 км, 35 км, 70 км, 120 км (соответственно — РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", "Вільха") или 75 км — для M142 HIMARS. Советские разработки имеют более низкую точность по сравнению с западными, хотя определенное преимущество имеет "Вільха" — точность 6-7 м. Площадь огневого удара, например, для "Град" — 140 га: это 40 снарядов в течение 22 с, в каждом — по 20 кг взрывчатки. При этом дроны действуют точечно и не в состоянии покрывать площадь (по состоянию на сегодня). Кроме того, вес взрывчатки, которую они несут — до 10 кг.

Военный эксперт подытожил, что беспилотники все шире будут применяться в войне, но из-за своих особенностей они действуют отдельно, а не вливаются в артиллерийские дивизионы. Сравнивать пушки и БПЛА — "это все равно как сравнивать боевую бронированную машину с "буханкой".

"FPV-дроны имеют свой уникальный функционал, который помогает адаптироваться в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов, но целиком и полностью они не смогут заменить арту", — отметил он.

Отметим, в январе министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал украинцам новую программу по производству беспилотников. Согласно проекту, граждане получили инструкции, благодаря которым смогут собрать дроны у себя дома и затем передать его ВСУ.

Тем временем Украина перестала получать военную помощь от США, благодаря которой ежемесячно в течение двух лет получала ежемесячно около 200-400 тыс. снарядов калибра 155. 5 января глава Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы и в дальнейшем не будут голосовать за выделение средств на поддержку украинцев: так сторонники возможного кандидата в президенты Дональда Трампа ответили на заявление президента Джо Байдена о достижении договоренностей по миграционному законодательству.

Напоминаем, 4 января экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий также объяснил, почему беспилотники не смогут заменить собой другие виды оружия.