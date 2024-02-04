Не заменит артиллерию: экс-командир "Айдар" объяснил, в чем недостатки FPV-дронов (видео)

Лучшие результаты можно получить при наличии полного арсенала оружия, когда все используется по своему назначению, рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что FPV-дроны не могут заменить большинство видов вооружения. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

Он отметил, что нет одного оружия, которое бы решило все проблемы.

"Вундервафли" не существует. Каждое оружие имеет четко свою нишу, свое назначение. Как раз лучшие результаты — это когда у тебя есть полный арсенал оружия, и ты используешь все по своему назначению", — сказал Евгений Дикий.

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По его словам, можно часто услышать, что якобы FPV-дроны — это замена артиллерии, однако это не так. Он отметил, что есть ниша для автомата Калашникова, пулеметов, стрелкового оружия и для FPV-дронов.

Дикий рассказал, что FPV эффективно заменить классическое старое оружие, в частности РПГ-7, в большой степени и противотанковые управляемые ракеты, старые гранатометы. Однако это все оружие ближнего радиуса действия. Кроме этого, дроны могут заменить минометы малых калибров — 60 или 80 мм. Однако уже миномет 120-го калибра не смогут заменить, несмотря на то, что у них примерно похожий радиус действия. Однако вес 120-й мины дает возможность другое делать.

Зато артиллерия бьет на совсем другое расстояние, тогда как вес FPV-дрона гораздо меньше, чем в одной боевой части артиллерийского снаряда.

"Дополняют себя эти вещи просто идеально, но заменяют очень частично", — отметил Дикий.

Дикий сообщил, что сейчас приходится так воевать, в частности в Авдеевке Донецкой области.

"Основное бремя борьбы с врагами на дальних подступах и с вражеской техникой сегодня возлагается именно на FPV-дроны. Это просто безысходность. В обороне еще можно так держаться, но о наступлении даже не говорится", — добавил он.

Напомним, 3 февраля OSINT-аналитик Ukrainian Front сообщил, что в Украине разработали новый FPV-дрон самолетного типа. Его особенностями являются увеличенный размер, другой тип изделия и увеличенная боевая часть.

31 января стало известно, что ВСУ преобладают ВС РФ по количеству ударов FPV-дронами. В частности, разница составляла около тысячи штук.