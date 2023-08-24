Ко Дню Независимости: какую военную помощь пообещали западные союзники Украины

Партнеры Украины продолжают оказывать военную поддержку Украине в войне с Россией. В честь 32-й годовщины Независимости ряд стран объявили о предоставлении новых пакетов военной помощи.

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В честь 32-й годовщины Независимости Украины западные партерны пообещали Украине новые пакеты военной помощи. В частности, Германия поставит ракеты для Patriot и не только, а Норвегия передаст истребители F-16. Фокус собрал всю информацию о том, что пообещали союзники.

Помощь от Германии

Согласно сообщению Министерства обороны Германии от 24 августа, новый пакет военной помощи Украине включает в себя разнообразное оборудование, включая ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако точное количество ракет не было уточнено. На сайте перечислены следующие позиции:

10 систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов;

40 разведывательных беспилотных аппаратов RQ-35 HEIDRUN;

16 грузовиков Zetros, специально разработанных компанией Mercedes-Benz для работы в экстремальных бездорожных условиях;

510 000 патронов к стрелковому оружию.

В разделе "Что готовится к передаче" также были указаны дополнительные поставки:

90 систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов; 42 грузовика Zetros; 31 миллион патронов к стрелковому оружию.

F-16 и ракеты для IRIS-T от Норвегии

Согласно информации, подтвержденной несколькими источниками и переданной телеканалу TV 2, Норвегия приняла решение о передаче Украине истребителей F-16. С этим решением Норвегия стала третьей страной, после Нидерландов и Дании, которая передает Украине истребители F-16. Общее количество таких самолетов в вооружении Норвегии составляет 57.

Кроме того, 24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре анонсировал, что правительство приняло решение передать Украине зенитные ракеты, разработанные для использования в системах противовоздушной обороны IRIS-T.

Согласно сообщению, ракеты будут способны выпускаться с пусковых установок, которые были предоставлены Норвегией ранее Швеции. Для замены переданных ракет Вооруженные силы Норвегии также будут приобретать соответствующее количество новых ракет.

Помощь Литвы

24 августа Минобороны Литвы сообщило, что Вильнюс принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки общей стоимостью 41 миллион евро.

В состав предоставляемого пакета входят:

боеприпасы для гранатомета Carl Gustaf;

винтовки;

радары для морского наблюдения;

боеприпасы калибра 5,56 мм;

генераторы;

средства для борьбы с беспилотниками (дронами);

ракетные комплексы NASAMS.

Что еще пообещали партнеры Украины

Отметим, что ранее, 23 августа, СМИ со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщали, что Токио предоставит Украине значительную помощь в размере 7 миллиардов долларов.

На саммите Международной Крымской платформы в Киеве Фумио Кисида заявил, что Япония будет постоянно оказывать разнообразную помощь Украине в пределах до 7 миллиардов долларов в зависимости от потребностей страны. Он подчеркнул готовность Японии использовать свой опыт и знания в области послевоенного восстановления и преодоления природных катастроф.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16. В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине еще 19 самолетов F-16. Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год.