Ракеты к ЗРК Patriot, дроны RQ-35 HEIDRUN: Германия передала Украине пакет помощи

Правительство ФРГ сообщило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который, в частности, вошли ракеты для ЗРК Patriot.

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Правительство Германии 24 августа отчиталось о передаче Украине нового пакета военной помощи. Соответствующее сообщение опубликовано на странице правительства Германии.

"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых за счет средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности", — говорится в сообщении.

Что получит Украина

В новый пакет помощи вошли:

ракеты Patriot (количество неизвестно);

10 систем обнаружения дронов;

40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

16 грузовиков Zetros;

510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Также Германия сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:

90 систем обнаружения дронов;

42 грузовика Zetros;

31 миллион патронов к огнестрельному оружию.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации об условиях и датах транспортировки до момента передачи", — говорится в сообщении немецкого правительства.

Напомним, 24 августа сообщалось, что ко Дню Независимости Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 41 млн евро. По сообщению Минобороны Литвы, Украине передадут не только боеприпасы, но и ракетные комплексы NASAMS.

Кроме того, известно, что Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T. По данным норвежского правительства, противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру.