Ракети до ЗРК Patriot, дрони RQ-35 HEIDRUN: Німеччина передала Україні пакет допомоги

Уряд ФРН повідомив про надання Україні чергового пакету військові допомоги, до якого, зокрема, увійшли ракети для ЗРК Patriot.

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Уряд Німеччини 24 серпня відзвітував про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці уряду Німеччини.

"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, вони надходять за рахунок поставок Федеральних збройних сил та поставок промисловості, що фінансуються за рахунок коштів федерального уряду на нарощування потенціалу безпеки", — йдеться у повідомленні.

Що отримає Україна

У новий пакет допомоги увійшли:

ракети Patriot (кількість невідома);

10 систем виявлення дронів;

40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros;

510 000 патронів до вогнепальної зброї.

Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:

90 систем виявлення дронів;

42 вантажівки Zetros;

31 мільйон патронів до вогнепальної зброї.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про умови та дати транспортування до моменту передачі", — йдеться у повідомленні німецького уряду.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що до Дня Незалежності Литва відправила Україні нову партію військової допомоги на 41 млн євро. За повідомленням Міноборони Литви, Україні передадуть не тільки боєприпаси, а й ракетні комплекси NASAMS.

Крім того, відомо, що Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T. За даними норвезького уряду, протиповітряна оборона має вирішальне значення для спроможності України захищати як цивільне населення, так і прифронтову інфраструктуру.