"Значительная помощь": Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T

По данным норвежского правительства, противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру и военные подразделения от любых видов воздушных атак со стороны России.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о решении правительства передать Украине зенитные ракеты, предназначенные для использования в системах противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает издание Reuters.

"Норвегия будет продолжать поддерживать оборону Украины от России столько, сколько будет необходимо. Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке. Они имеют большую потребность в ракетах и боеприпасах для противовоздушной обороны. И здесь Норвегия поддерживает вас всем, чем может", — говорится в сообщении.

По мнению норвежского правительства, противовоздушная защита играет ключевую роль в обеспечении Украины способностью эффективно защищать гражданское население, прифронтовую инфраструктуру и военные подразделения от любых возможных воздушных атак, исходящих со стороны России.

Поддержка противовоздушной обороны стала абсолютным приоритетом для Украины с начала конфликта. Важнейшая роль в этом процессе принадлежит поддержке со стороны стран Запада, включая Норвегию. Их активная помощь в развитии противовоздушной обороны существенно содействовала предотвращению попыток России установить контроль над воздушным пространством. Такая солидарность способствовала минимизации человеческих потерь и сохранению инфраструктуры в прифронтовых зонах.

"В прошлом Украина получала значительную помощь от западных стран в сфере противовоздушной обороны, но потребность в ней остается огромной. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Это одно из крупнейших на сегодня норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи", – сказала премьер-министр.

Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые раньше решила передать Швеция.

Для Вооруженных сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.

Напомним, 17 августа Германия обновила список военной помощи, переданной Вооруженным силам Украины. Берлин дополнительно передал Киеву 2 пусковые установки IRIS-T SLS, 4 539 дымовых снарядов 155-мм калибра, 10 станций наземного наблюдения Ground Observer 12, 4 тягача 8x8 H81 и полуприцепы к ним, а также 8 15-тонных погрузчиков.

Ранее, 13 августа мы писали о том, что немецкий концерн Rheinmetal передаст Украине беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG" до конца 2023 года. Кроме использования в качестве системы разведки, БПЛА также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.