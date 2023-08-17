ПВО IRIS-T, боеприпасы и другое вооружение: Германия обновила список военной помощи ВСУ

Правительство Германии отчиталось о дополнительной помощи для украинских бойцов. Силы обороны получили пусковые установки ЗРК, радиолокационные системы и другую военную технику.

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Германия обновила список военной помощи, переданной Вооруженным силам Украины. Об этом стало известно из отчета немецкого правительства, на котором указана вся военная помощь украинским бойцам.

Таким образом 17 августа на сайте отчитались о поставках Украине дополнительной помощи. В нее вошло:

две пусковые установки IRIS-T SLS;

4539 тысячи дымовых снарядов 155-мм калибра;

десять станций наземного наблюдения Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы;

четыре тягача 8x8 H81 и четыре полуприцепа к ним;

восемь 15-тонных погрузчиков.

Напомним, 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что правительство страны планирует ежегодно выделять по 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Сначала это решение должен утвердить немецкий парламент, после чего начнется полноценный процесс. По плану программа продлится до 2027 года.

13 августа Фокус писал о том, что немецкий концерн Rheinmetal может передать Украине беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG". Это может произойти до конца 2023 года. Эта версия дрона будет проводить воздушную разведку, тогда как следующая "Luna" сможет нести вооружение. Новая версия беспилотника, которая сможет нести вооружение, должна быть разработана федеральным правительством и принята Комитетом обороны и Комитетом иностранных дел.

11 августа издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus, однако перед этим их модифицируют. В частности, Германия хочет ограничить дальность полета этих ракет. В тот же день немецкое издание Bild заявило, что правительство ФРГ не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.