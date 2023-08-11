Мнения разделились: СМИ не могут определиться, готова ли ФРГ передать Украине ракеты Taurus

По словам одних журналистов, Берлин готов передать ракеты, но с ограничениями. Другие пишут, что Германия не рассматривает такую возможность.

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Германия хочет модифицировать ракеты Taurus перед возможной отправкой их Украине. Об этом 11 августа сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как пишут журналисты, правительство Германии ведет переговоры с производителем вооружений, чтобы передать Украине ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии 500 километров. Однако в Берлине пока воздерживаются из-за опасений по поводу дальности действия этого оружия и его потенциального использования против целей на территории России. Поэтому правительство канцлера Олафа Шольца хочет ограничить дальность полета ракет.

Издание пишет, что, по мнению экспертов, технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus очень просто.

Сообщается, что крылатые ракеты трудно обнаружить радарами ПВО, поскольку они летят на малых высотах. Они в основном используются для поражения важных целей в тылу врага, таких как командные бункеры, склады боеприпасов и горючего, аэродромы и мосты.

В то же самое время, немецкое издание Bild 11 августа сообщило, что правительство ФРГ не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.

В публикации процитировали слова высокопоставленного чиновника из федерального правительства. По его словам, хотя на принятие решения по Taurus оказывается давление со всех сторон, "в настоящее время ничего не готовится".

"В настоящее время никакого решения на этот счет не готовится", — заявил журналистам чиновник.

Напомним, что аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал о возможной дальности ракет Taurus, которые может получить Украина. Он заявил, что Германия ограничит дальность крылатых дальнобойных ракет Taurus, которые могут достаться Украине, с 500 до 300 километров.