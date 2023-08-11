Думки розділилися: ЗМІ не можуть визначитися, чи готова ФРН передати Україні ракети Taurus

За словами одних журналістів, Берлін готовий передати ракети, але з обмеженнями. Інші пишуть, що Німеччина не розглядає такої можливості.

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Німеччина хоче модифікувати ракети Taurus перед можливим відправленням їх Україні. Про це 11 серпня повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела.

Як пишуть журналісти, уряд Німеччини веде переговори з виробником озброєнь, щоб передати Україні ракети Taurus, які можуть вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Однак у Берліні поки що утримуються через побоювання щодо дальності дії цієї зброї та її потенційного використання проти цілей на території Росії. Тому уряд канцлера Олафа Шольца хоче обмежити дальність польоту ракет.

Видання пише, що, на думку експертів, технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus дуже просто.

Повідомляється, що крилаті ракети важко виявити радарами ППО, оскільки вони летять на малих висотах. Їх в основному використовують для ураження важливих цілей у тилу ворога, таких як командні бункери, склади боєприпасів і пального, аеродроми й мости.

Водночас німецьке видання Bild 11 серпня повідомило, що уряд ФРН не розглядає постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

У публікації процитували слова високопоставленого чиновника з федерального уряду. За його словами, хоча на ухвалення рішення щодо Taurus чиниться тиск з усіх боків, "наразі нічого не готується".

"Наразі жодного рішення щодо цього не готується", — заявив журналістам чиновник.

Нагадаємо, що аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів про можливу дальність ракет Taurus, які може отримати Україна. Він заявив, що Німеччина обмежить дальність крилатих далекобійних ракет Taurus, які можуть дістатися Україні, з 500 до 300 кілометрів.