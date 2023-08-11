Правительство ФРГ не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, — Bild

Некоторые немецкие депутаты выступили с критикой данной ситуации и заявили, что ни федеральный канцлер Германии, ни министр обороны страны не учатся на своих ошибках.

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Согласно информации, опубликованной в журнале Der Spiegel, правительство ФРГ рассматривает вопрос о том, чтобы в ближайшие месяцы Германия могла поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus из запасов Бундесвера. Однако ни в Канцелярии ни, в Минобороны не знают о скором или уже принятом решении этого вопроса. Об этом 11 августа написали журналисты немецкого Bild.

В публикации процитировали слова высокопоставленного чиновника из федерального правительства. По его словам, хотя на принятие решения по Taurus оказывается давление со всех сторон, "в настоящее время ничего не готовится".

"В настоящее время никакого решения на этот счет не готовится", — заявил журналистам чиновник.

Пресс-секретарь Министерства обороны также заявил изданию, что никаких изменений в текущем положении дел с передачей Украине ракет дальнего действия Taurus не произошло, и политическое решение о поставках не принято.

В то же время эксперт по вопросам обороны при Бундесвере Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала данную ситуацию. По ее словам, Германия обладает достаточным количеством ракет Taurus, которые так необходимы украинским силам.

"Я думаю, что проблема снова в ведомстве канцлера, где пытаются не дать этому вопросу выплыть на поверхность. Меня очень раздражает, что мы снова ведем дискуссию, которая очень напоминает мне дискуссию о поставках танков", — подчеркнула она.

В таком тоне высказался и эксперт по обороне Флориан Хан. По его словам, ни канцлер Олаф Шольц, ни министр обороны Борис Писториус не извлекли уроков из своих ошибок.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что правительство ФРГ, вероятно, изменило свою негативную позицию по поводу поставок крылатых дальнобойных ракет Taurus в Украину. По предоставленным журналистам данным, в Германии могут "подкрутить" эти ракеты, чтобы Украина не наносила удары по территории РФ.