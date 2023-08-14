По €5 млрд ежегодно: в Германии анонсировали план военной помощи Украине до 2027 года

По словам министерства финансов Кристиана Линднера, теперь эту инициативу должны утвердить в немецком парламенте. Одновременно Берлин продолжит помогать Киеву в других сферах.

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Правительство Германии планирует ежегодно выделять на военную помощь Украине по €5 млрд. Длиться эта инициатива будет минимум четыре года. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко, передает Forbes Україна 14 августа.

По его словам, сначала решение о выделении 5 миллиардов евро на помощь Украине должен утвердить немецкий парламент, после чего начнется полноценный процесс. По плану программа будет длиться до 2027 года.

Также Берлин продолжит выделять Киеву гуманитарную помощь, поддерживать переселенцев, а также делать своевременно взносы с Международный валютный фонд, который также выделяет средства на поддержку украинской экономики.

"Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер", — заявил Кристиан Линднер.

Всего с начала полномасштабной войны помощь Германии для Украины превысила уже 22 миллиарда евро.

Немецкий министр финансов также положительно относится и к поставкам дальнобойный ракет Taurus, ведь это сделать украинскую победу еще ближе. Сейчас нужна стандартная процедура в виде консультаций с союзниками о потребностях Украины и удовлетворения их.

"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", – подчеркнул он.

Напомним, 11 августа сообщалось, что СМИ не могут определиться, готова ли ФРГ передать Украине ракеты Taurus. Мнения разделились, ведь одни журналисты пишут о готовности Берлина передать Киеву ракеты с определенными ограничениями, а вот другие и вовсе утверждают, что Германия даже не рассматривает такую возможность.