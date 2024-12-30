Уроки для НАТО: польський військовий розповів, як змінилася армія РФ за роки війни

Після завершення війни, вважає полковник Мацей Коровай, Росія може переглянути свої помилки в Україні та підготувати армію до бойових дій проти сильнішого противника.

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Після того, як Сили оборони України провели наступальну операцію в Курській області, армія РФ прийшла в певне замішання. Однак попри початкову розгубленість, російське командування зуміло стабілізувати ситуацію. Про тактичну адаптацію російської армії до бойових умов розповів в інтерв'ю Defence24 польський воєначальник Мацей Коровай.

За його словами, після перших тижнів паніки росіяни сконцентрували сили в Курській області, щоб утримати територію, водночас не послаблюючи інші ключові напрямки, як-от Донецьк і Запоріжжя.

Польський полковник підкреслив, що російська тактика базується на проведенні каскадних операцій, коли зусилля зосереджуються послідовно на різних ділянках фронту. Така стратегія дає змогу не тільки ефективно розподіляти сили, а й зберігати загальну стійкість армії. Однак, як зазначив експерт, реальну ефективність цих дій покаже тільки час.

Кадрова політика

Одним із ключових чинників успіху, на думку Короваєва, стало збереження структури штабів російської армії. На відміну від української сторони, де досвідчені підрозділи були розділені для формування нових частин, Росія змогла зберегти згуртованість штабів і використовувати підготовлені резерви.

Особливу увагу було приділено ротації командирів і офіцерів. Армія РФ заздалегідь підготувала додаткові кадри через структури, такі як БАРС (Бойова армійська система), що дало змогу мінімізувати наслідки бойової втоми. Це дає перевагу в підготовці командирів і підтримуючого персоналу, здатних адаптуватися до мінливих умов.

Крім того, після завершення війни Росія може переглянути свої помилки та підготувати армію до бойових дій проти сильнішого противника.

Уроки для НАТО

Коровай вважає, що досвід російсько-української війни має бути використаний країнами НАТО для поліпшення власної підготовки. Особливу увагу слід приділити розвитку підрозділів OPFOR, які аналізують тактику і стратегію потенційних супротивників. Такі підрозділи могли б глибше вивчати російську тактику, менталітет командирів та їхні підходи до ведення бойових дій.

"Це необхідно для того, щоб навчити їх того, як мислить супротивник, як він розвивається, які в нього є тенденції, на які жертви в тактичних або оперативних діях він готовий піти, хто командує цією армією, чи досвідчені ці командири, чи синхронізовані ці штаби... Усе це впливає на те, як росіяни ведуть бій", — підкреслив полковник.

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