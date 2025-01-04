"Не готові до війни": Подоляк назвав єдиний спосіб, у який НАТО може перемогти РФ (відео)

За словами Михайла Подоляка, Росія буде готова атакувати НАТО вже за 3-5 років, якщо її не зупинити в Україні.

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Якщо Росія збереже такі ж темпи мілітаризації країни, які є сьогодні, то через п'ять років у держав НАТО не буде жодного шансу, тому єдиний спосіб — це перемогти росіян за допомогою України. Про це в інтерв'ю телеканалу Freedom заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Інтерв'ю Михайло Подоляка

"У них (держав НАТО, — ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", — сказав Подоляк.

Він підкреслив, що найбільше його вражає "тотальна психологічна неготовність" держав-членів Альянсу до війни як такої вже через 3-5 років, адже саме за такий термін РФ буде готова атакувати НАТО.

За словами Подоляка, цю неготовність відчувають і у Кремлі, тому постійно йдуть на підвищення ставок, скасування табу та правил ведення війни.

"(Росія, — ред.) готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. Тому єдина можливість перемогти РФ — перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", — наголосив Подоляк.

Він також пояснив, що якщо Україна не зможе перемогти Росію, то країнам НАТО "слід готуватися до вкрай важких наслідків".

Нагадаємо, 16 грудня польський віцеадмірал Кшиштоф Яворський заявив, що РФ руйнує комунікації в Балтійському морі та дивиться, як на це відреагує НАТО.

У листопаді Михайло Подоляк заявив, що сценарій поділу України на три частини наразі неможливий для реалізації, а ось розділення РФ — цілком ймовірне.