США созывают последнюю встречу союзников Украины перед возвращением Трампа, — Politico

По словам журналистов, некоторые чиновники хотели, чтобы НАТО взяло на себя поддержку Украины — с участием следующего президента США или без.

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Министр обороны США Ллойд Остин в следующий четверг, 9 января, проведет встречу с союзниками Украины в формате "Рамштайн" на одноименной базе немецких ВВС. Выделение военной помощи обсудят за несколько дней до возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

На встрече так называемой Контактной группы по обороне Украины Остин возглавит дискуссию между министрами обороны более чем 50 стран в 25-й раз с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Последняя полноценная встреча состоялась в сентябре. Президент США Джо Байден должен был председательствовать на форуме лидеров группы во время трехдневного визита в Германию в октябре, который в итоге был отменен из-за последствий урагана Милтон.

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С момента победы Трампа на выборах в ноябре не проводилось ни одной полноценной встречи по Украине.

Формат Рамштайн находится под руководством Министерства обороны США с начала полномасштабной войны в Украине. Пока неясно, продолжит ли Трамп, который неоднократно заявлял, что быстро прекратит войну после вступления в должность, эту инициативу. Некоторые чиновники хотели, чтобы НАТО взяло на себя руководство процессом — с поддержкой следующего президента США или без нее.

Ранее на этой неделе Байден объявил о почти 2,5 млрд долларов новой военной помощи Киеву.

Напомним, что аналитики заметили БРМ Scorpion FV101 на вооружении Сил обороны.

Также сообщалось, что в Польше украинские мужчины начали получать фейковые повестки.