Посетили базу США "Рамштайн" и объекты Rheinmetall: в Германии засекли тайные дроны

БПЛА свободно летали над крупными промышленными объектами в Европе, в их поле зрения попала база американских ВВС. Западные чиновники обсуждали эти полеты, но так и не договорились, как им противостоять.

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В Германии последнее время часто пролетают беспилотники над важными промышленными объектами. Теперь их целью стала военная база "Рамштайн", опорный пункт ВВС США, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на доклад немецких органов безопасности.

БПЛА летали над объектами оборонного концерна Rheinmetall и химического гиганта BASF. Происхождение аппаратов специалисты не выяснили. Вечером 3 и 4 декабря многочисленные беспилотники заметили над территорией авиабазы "Рамштайн".

"Несмотря на интенсивные мероприятия, оператора дрона найти не удалось", — указывают журналисты.

Американские военные подтвердили пролеты неизвестных беспилотников над "Рамштайном" в начале декабря. По их утверждению, они не повлияли на персонал базы, объекты и военную технику.

Прокуратура город Фленсбург начала расследование по делу об агентурной деятельности с целью осуществления диверсии. Примечательно, что на прошлой неделе в Бранденбурге группа министров внутренних дел обсуждала полеты дронов, но так и не договорилась о совместном подходе против них.

Напомним, жители штата Нью-Джерси были встревожены пролетами неопознанных БПЛА над своими домами, предприятиями и общественными местами. ФБР провело расследование и установило, что БПЛА не угрожают национальной безопасности.

Недавно в Украине удачно испытали дроны V-BAT производства компании Shield AI. Аппарат работать без сигнала GPS в условиях глушения коммуникаций.