Американцев напугали загадочные дроны, которые летают над домами и военными объектами, – WP

Власти проводят расследование, но пока не могут определить происхождение БПЛА и цели полетов. Отмечается, что эти дроны гораздо крупнее тех, что используют в развлекательных целях. Некоторые политики даже призвали ввести временное чрезвычайное положение.

Related video

Жители штата Нью-Джерси (США) встревожены после множества сообщений о неопознанных дронах, которые стремительно пролетают над домами, предприятиями и общественными местами. Эта ситуация вынудила местные и государственные власти приступить к расследованию, однако конкретных ответов пока нет. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам представителей Федерального бюро расследований (ФБР), пока нет оснований считать, что дроны представляют угрозу безопасности. Тем не менее, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что беспилотные летательные аппараты были замечены вблизи важных объектов, таких как арсенал Пикатинни, занимающийся военными исследованиями, и гольф-клуб бывшего президента Дональда Трампа в Бедминстере.

"Я надеюсь, что мы вскоре получим ответы", — сказал Мерфи, подчеркнув, что пока никаких угроз от дронов не выявлено.

ФБР и полиция штата Нью-Джерси расследуют инциденты уже около месяца, а Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело ограничения на полеты дронов в районах Бедминстера и Пикатинни на время расследования.

Хотя использование дронов в США разрешено как в рекреационных, так и коммерческих целях, операторы обязаны соблюдать местные и федеральные правила, а также иметь сертификацию FAA. Сообщается, что многие замеченные дроны были значительно больше стандартных моделей, используемых в развлекательных целях.

Конгрессмен от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю назвал эти дроны угрозой национальной безопасности и предложил радикальное решение. "Нужно действовать немедленно, чтобы не допустить эскалации угрозы, — заявил он. — Будь это иностранные противники или просто группа любителей, мы не можем позволить неопознанным дронам бесконтрольно летать в нашем воздушном пространстве".

Двадцать мэров из округа Моррис обратились к губернатору с письмом, в котором потребовали провести полное расследование и выяснить происхождение и цель этих полетов, а также их соответствие существующим правилам.

Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер также направил запрос федеральным агентствам, включая Министерство внутренней безопасности, ФБР и FAA, с просьбой проинформировать местные власти и успокоить жителей.

Республиканский сенатор штата Джон Брамник предложил ввести временное чрезвычайное положение с запретом на использование дронов до получения официальных разъяснений.

Проблему обсуждали и на заседании Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей. Заместитель исполнительного помощника по операциям в сфере авиации и морского патрулирования таможенной службы США Кит Джонс сообщил, что федеральным агентствам пока не удалось установить личности операторов или цели использования дронов.

Таинственные полеты продолжают вызывать вопросы и тревогу, а местные власти требуют от федеральных структур быстрых и прозрачных ответов.

Инженеры из Университета Южной Австралии разработали способ навигации беспилотников по звездам ночью в районах, где сигналы GPS недоступны.