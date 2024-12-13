Американців налякали загадкові дрони, які літають над будинками та військовими об'єктами, — WP

Влада проводить розслідування, але поки що не може визначити походження БПЛА і цілі польотів. Зазначається, що ці дрони набагато більші за ті, що використовують у розважальних цілях. Деякі політики навіть закликали ввести тимчасовий надзвичайний стан.

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Жителі штату Нью-Джерсі (США) стривожені після безлічі повідомлень про непізнані дрони, які стрімко пролітають над будинками, підприємствами та громадськими місцями. Ця ситуація змусила місцеву і державну владу розпочати розслідування, проте конкретних відповідей поки що немає. Про це пише газета The Washington Post.

За словами представників Федерального бюро розслідувань (ФБР), поки немає підстав вважати, що дрони становлять загрозу безпеці. Проте губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі заявив, що безпілотні літальні апарати було помічено поблизу важливих об'єктів, як-от арсенал Пікатінні, що займається військовими дослідженнями, і гольф-клуб колишнього президента Дональда Трампа в Бедмінстері.

"Я сподіваюся, що ми незабаром отримаємо відповіді", — сказав Мерфі, наголосивши, що поки що жодних загроз від дронів не виявлено.

ФБР і поліція штату Нью-Джерсі розслідують інциденти вже близько місяця, а Федеральне управління цивільної авіації (FAA) запровадило обмеження на польоти дронів у районах Бедмінстера і Пікатінні на час розслідування.

Хоча використання дронів у США дозволено як у рекреаційних, так і комерційних цілях, оператори зобов'язані дотримуватися місцевих і федеральних правил, а також мати сертифікацію FAA. Повідомляється, що багато помічених дронів були значно більшими за стандартні моделі, що використовуються в розважальних цілях.

Конгресмен від Нью-Джерсі Джефф Ван Дрю назвав ці дрони загрозою національній безпеці і запропонував радикальне рішення. "Потрібно діяти негайно, щоб не допустити ескалації загрози, — заявив він. — Чи то іноземні противники, чи то просто група аматорів, ми не можемо дозволити непізнаним дронам безконтрольно літати в нашому повітряному просторі".

Двадцять мерів з округу Морріс звернулися до губернатора з листом, у якому зажадали провести повне розслідування і з'ясувати походження і мету цих польотів, а також їхню відповідність наявним правилам.

Сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер також надіслав запит до федеральних агентств, включно з Міністерством внутрішньої безпеки, ФБР і FAA, з проханням проінформувати місцеву владу і заспокоїти жителів.

Республіканський сенатор штату Джон Брамнік запропонував ввести тимчасовий надзвичайний стан із забороною на використання дронів до отримання офіційних роз'яснень.

Проблему обговорювали і на засіданні Комітету з внутрішньої безпеки Палати представників. Заступник виконавчого помічника з операцій у сфері авіації та морського патрулювання митної служби США Кіт Джонс повідомив, що федеральним агенціям поки що не вдалося встановити особи операторів або цілі використання дронів.

Таємничі польоти продовжують викликати питання і тривогу, а місцева влада вимагає від федеральних структур швидких і прозорих відповідей.

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