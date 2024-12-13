Відвідали базу США "Рамштайн" і об'єкти Rheinmetall: у Німеччині засікли таємні дрони

БПЛА вільно літали над великими промисловими об'єктами в Європі, в їхнє поле зору потрапила база американських ВПС. Західні чиновники обговорювали ці польоти, але так і не домовилися, як їм протистояти.

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У Німеччині останнім часом часто пролітають безпілотники над важливими промисловими об'єктами. Тепер їхньою метою стала військова база "Рамштайн", опорний пункт ВПС США, повідомив журнал Spiegel із посиланням на доповідь німецьких органів безпеки.

БПЛА літали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall і хімічного гіганта BASF. Походження апаратів фахівці не з'ясували. Увечері 3 і 4 грудня численні безпілотники помітили над територією авіабази "Рамштайн".

"Попри інтенсивні заходи, оператора дрона знайти не вдалося", — вказують журналісти.

Американські військові підтвердили прольоти невідомих безпілотників над "Рамштайном" на початку грудня. За їхнім твердженням, вони не вплинули на персонал бази, об'єкти та військову техніку.

Прокуратура міста Фленсбург почала розслідування у справі про агентурну діяльність з метою здійснення диверсії. Примітно, що минулого тижня в Бранденбурзі група міністрів внутрішніх справ обговорювала польоти дронів, але так і не домовилася про спільний підхід проти них.

Нагадаємо, жителі штату Нью-Джерсі були стурбовані прольотами невпізнаних БПЛА над своїми будинками, підприємствами та громадськими місцями. ФБР провело розслідування і встановило, що БПЛА не загрожують національній безпеці.

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