США скликають останню зустріч союзників України перед поверненням Трампа, — Politico

За словами журналістів, деякі чиновники хотіли, щоб НАТО взяло на себе підтримку України — за участю наступного президента США чи без.

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Міністр оборони США Ллойд Остін наступного четверга, 9 січня, проведе зустріч із союзниками України у форматі "Рамштайн" на однойменній базі німецьких ВПС. Виділення військової допомоги обговорять за кілька днів до повернення в Білий дім Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico.

На зустрічі так званої Контактної групи з оборони України Остін очолить дискусію між міністрами оборони більш ніж 50 країн. Це вже 25 зустріч відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Остання повноцінна зустріч відбулася у вересні. Президент США Джо Байден мав головувати на форумі лідерів групи під час триденного візиту до Німеччини в жовтні, який зрештою було скасовано через наслідки урагану Мілтон.

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З моменту перемоги Трампа на виборах у листопаді не проводилося жодної повноцінної зустрічі щодо України. Формат Рамштайн перебуває під керівництвом Міністерства оборони США з початку повномасштабної війни в Україні. Поки неясно, чи продовжить Трамп, який неодноразово заявляв, що швидко припинить війну після вступу на посаду, цю ініціативу. Деякі посадовці хотіли, щоб НАТО взяло на себе керівництво процесом — з підтримкою наступного президента США чи без неї.

Раніше цього тижня Байден оголосив про майже 2,5 млрд доларів нової військової допомоги Києву.

Нагадаємо, що аналітики помітили БРМ Scorpion FV101 на озброєнні Сил оборони.

Також повідомлялося, що в Польщі українські чоловіки почали отримувати фейкові повістки.