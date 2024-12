Легендарный "Кольт" — лучший пистолет в истории армии США

Хотя пистолет 1911 больше не состоит на вооружении ВС США, он остается невероятно популярным среди любителей оружия во всем мире спустя 113 лет после своего появления.

Какой пистолет считается лучшим боевым оружием армии США? Это точно не SIG P320, он же M17/M18; хотя SIG Sauer – производитель оружия с отличной репутацией, эта модель появилась на рынке слишком недавно и еще не успела зарекомендовать себя в боевых условиях.

Тем временем те из вас, кто меня знает, могли бы ожидать, что я присвою этот титул 9-мм пистолету Beretta M9 (он же Beretta 92FS на гражданском рынке). Увы, как бы я не любил этот пистолет и статус Beretta как старейшей в мире промышленной компании, 33 года верной службы M9 запятнаны из-за некачественных магазинов и якобы недостаточной убойной силы 9-мм патрона (ни то, ни другое на самом деле не отражает качества конструкции пистолета).

Объективно говоря, лучшим пистолетом всех времен, когда-либо поступавшим на вооружение вооруженных сил США, должен считаться легендарный полуавтоматический пистолет M1911 калибра .45 ACP (Automatic Colt Pistol), особенно если учесть общий срок его службы (75 лет) и репутацию надежного, безотказного и точного оружия.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра о ветеране стрелкового оружия, который до сих пор популярен как среди военных, так и любителей.

С чего все начиналось: оригинальный M1911

Говоря "М1911", я имею в виду как оригинальный пистолет М1911, разработанный Джоном Мозесом Браунингом – вероятно, величайшим конструктором оружия всех времен, – так и вариант М1911-А1, который пришел ему на смену в 1929 году. Браунинг разработал и пистолет, и патрон .45 ACP как замену армейским револьверам .38 Long Colt, которые были признаны крайне неудачными в ходе боев с фанатиками Моро во время Филиппинского восстания 1899 года.

Как отмечает эксперт по самообороне Массад Ф. Айоб в своей книге 1983 года The Truth About Self Protection (и подтверждает 35 лет спустя в статье для журнала The Armory Life), 1911-й стал первым огнестрельным оружием, полностью прошедшим испытания на пригодность к стрельбе в армии США. Это произошло драматическим образом: пистолет выдержал изнурительное испытание в 6 тысяч выстрелов, чтобы убедить армейскую бюрократию США принять на вооружение первый в истории автопистолет общего назначения. В своей книге The Gun Digest Book of the .45, вышедшей в 1989 году, великий Дин А. Греннелл красноречиво рассказывает об этих испытаниях пистолета и о том, как изобретатель 1911-го прошел их:

"Через некоторое время к Браунингу подошел его друг Фред Мур и поинтересовался: "Джон, у тебя в теле нет ни одного нерва?". "Фред, – ответил Джон, – у меня в теле много нервов, и все они стоят на дыбах, вот так. – Он поднял обе руки, пальцы которых яростно сжимались. – Но ни одна чертова душа, кроме нас с вами, никогда об этом не узнает"… Наступила долгая, громкая тишина, которую наконец нарушил зычный рев одного из солдат, деловито вставлявшего патроны в магазины. "Он сделал это, клянусь Богом!" – проревел солдат, ликуя. Раздался взрыв смеха, за которым быстро последовали три раунда аплодисментов в адрес Браунинга и настоятельные просьбы к удачливому изобретателю произнести речь… "Джентльмены, – сказал он, – молодой человек, который так красноречиво говорил минуту назад, точно выразил мои чувства. Я не могу добавить ни слова, разве что поблагодарить вас всех".

Таким образом, 29 марта 1911 года пистолет М1911 был принят на вооружение – и как раз вовремя, поскольку шесть лет и один месяц спустя Соединенные Штаты официально вступят в Первую мировую войну. И в этой так называемой "Великой войне" так называемый "армейский автомат" впервые подтвердил свой легендарный статус. Среди прочего:, именно из него легендарный сержант Элвин Йорк семью выстрелами убил семерых немецких солдат.

Это побудило капитана Х.В. Макбрайда – американца, служившего снайпером в канадской армии, – написать в своей знаменитой книге "Стрелок ушел на войну": "Весь случай с пистолетом можно подытожить словами: "Мне нечасто пригождается эта штука, но уж когда она мне нужна, то нужна чертовски сильно".

Американский военный в оккупированном японцами Китае с M1911A1 Фото: Архивное фото

Передача эстафеты: M1911-A1

Как бы превосходно ни показал себя M1911 в грязных и кровавых окопах Европы времен Первой мировой войны, его можно было улучшить, особенно в том, что касается его склонности кусать руки, которые его кормят, т.е. закусывать кожу на руке стрелка, и чрезмерно большого хода спускового крючка (помните, что средний взрослый мужчина 110 лет назад был миниатюрнее своего сегодняшнего сверстника). А если говорить о личном опыте владения винтажным Colt M1911 образца 1918 года, то его мушка, помимо того, что она крошечная, еще и очень хрупкая. Поэтому в 1926 году, который, по печальному совпадению, стал последним годом жизни Браунинга, в конструкцию были внесены многочисленные изменения: утолщенная мушка, дугообразный корпус пружины, удлиненная шпора курка, более короткий спусковой крючок, а также рельефные вырезы в рамке за спусковым крючком и удлиненная шпора предохранителя.

Colt 1911 70-й серии Фото: Открытые источники

Таким образом, 1911-A1 отлично послужил американским солдатам во время Второй мировой войны, Корейской войны, войны во Вьетнаме и вторжения в Гренаду. В 1984 году его официально заменила вышеупомянутая Beretta M9, но пистолеты 45-го калибра не исчезли в одночасье, и старые крупнокалиберные пистолеты все еще использовались во время войны в Персидском заливе в 1991 году (также известной как операция "Буря в пустыне"). Экспедиционные отряды морской пехоты, способные проводить специальные операции, например, Marine Raiders, использовали модифицированные M1911-A1 вплоть до 2016 года, когда их окончательно заменили на 9-мм пистолеты Glock 19.

Где он сейчас?

Хотя пистолет 1911 больше не состоит на вооружении армии США, он остается невероятно популярным среди любителей оружия во всем мире спустя 113 лет после своего изобретения. Производителей пистолетов 1911 до сих пор хватает – от SIG и Auto-Ordnance (той самой компании, которая выпускает легендарный "Томми Ган") до Smith & Wesson, Ruger и Springfield Armory (я лично могу поручиться за вариант Mil-Spec от Springfield из нержавеющей стали).

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.