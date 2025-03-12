Питбуль подстрелил хозяина, когда тот был в постели с девушкой

Пуля задела у мужчины верхнюю часть левого бедра. В некритическом состоянии его доставили в больницу.

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В США в штате Теннеси собака подстрелила хозяина. Это произошло когда тот отдыхал в постели со своей девушкой. Об этом пишет издание Arizona Family.

По данным Департамента полиции Мемфиса, мужчину задела пуля после того, как лапа его собаки застряла в спусковом крючке пистолета, что привело к выстрелу.

Полицейские выяснили, что потерпевший на момент выстрела лежал в постели с подругой, когда его собака, щенок питбуля по кличке Орео, прыгнул к ним. По данным полиции, лапа собаки застряла в спусковой скобе пистолета и в результате нажала на спусковой крючок.

Пуля задела у мужчины верхнюю часть левого бедра. В некритическом состоянии его доставили в больницу.

Полиция говорит, что подруга мужчины ушла из дома после инцидента, взяв с собой пистолет. Офицеры нашли гильзы на полу передней комнаты.

Напомним, что в США на женщину напал питбуль. Она была срочно доставлена в больницу после того, как в ее раны попала инфекция.

Ранее сообщалось, что слепая спортсменка и ее собака-поводырь нашли пропавшую женщину, которая страдает потерей памяти.