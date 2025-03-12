Пітбуль підстрелив господаря, коли той був у ліжку з дівчиною

Куля зачепила у чоловіка верхню частину лівого стегна. У некритичному стані його доправили до лікарні.

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У США в штаті Теннесі собака підстрелив господаря. Це сталося коли той відпочивав у ліжку зі своєю дівчиною. Про це пише видання Arizona Family.

За даними Департаменту поліції Мемфіса, чоловіка зачепила куля після того, як лапа його собаки застрягла в спусковому гачку пістолета, що спричинило постріл.

Поліцейські з'ясували, що потерпілий на момент пострілу лежав у ліжку з подругою, коли його собака, цуценя пітбуля на прізвисько Орео, стрибнув до них. За даними поліції, лапа собаки застрягла в спусковій скобі пістолета і в результаті натиснула на спусковий гачок.

Куля зачепила у чоловіка верхню частину лівого стегна. У некритичному стані його доправили до лікарні.

Поліція каже, що подруга чоловіка пішла з дому після інциденту, взявши з собою пістолет. Офіцери знайшли гільзи на підлозі передньої кімнати.

Нагадаємо, що у США на жінку напав пітбуль. Вона була терміново доставлена в лікарню після того, як в її рани потрапила інфекція.

Раніше повідомлялося, що сліпа спортсменка та її собака-поводир знайшли зниклу жінку, яка страждає на втрату пам'яті.