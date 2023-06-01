"Мене трясло": сліпа спортсменка та її собака-поводир знайшли зниклу жінку (фото)

Джесіка Туомела та її собака-поводир на прізвисько Люсі проходили спеціальні курси з пошуку зниклих людей за запахом. Жінка допомогла своїй сусідці відшукати родичку, яка страждає на втрату пам'яті.

Related video

Джессіка Туомела завойовувала золото для Канади та подорожувала світом, але одним із найяскравіших спогадів для неї назавжди залишиться випадок, що стався неподалік будинку в Саанісі, Британська Колумбія. Про це пише Global News.

Сліпа паралімпійка, яка покладається на свого собаку-поводиря Люсі, майже два тижні тому отримала тривожне повідомлення від сусідки про те, що літній член її сім'ї, який страждає на втрату пам'яті, вийшов на прогулянку і не повернувся додому. Подруга запитала Туомелу, чи може вона та її золотистий ретрівер піти його слідом.

Такий метод пошуку та порятунку називають ароматичним. Собака знаходить людину за запахом, а не за візуальними ознаками. Цей досвід Туомела і Люсі відпрацьовували разом, але сподівалися, що їм ніколи не доведеться його використовувати.

"Нам потрібно було більше ніж три кілометри та трохи більше ніж 40 хвилин. Це було неймовірно, коли я зрозуміла, що ми займаємося порятунком, а не відновленням", — згадує Туомела.

Жінку та собаку навчав колишній агент ФБР Пол Колі Фото: Global News

Сусіди купили спеціальний набір для зберігання запаху своєї родички. Люсі швидко підібрала слід і почала бігти. Туомела займається бігом багато років, тому встигнути за собакою не склало їй труднощів. За її словами, тварина привела її до берега озера Елк, де вона почула голос зниклої жінки, який розмовляла із собакою.

"Через кілька секунд мій помічник наздогнав її й підтвердив, що це той, кого ми шукаємо. Я просто дуже намагалася зберігати спокій. Після того, як вона возз'єдналася зі своєю родиною, мене трясло, напевно, хвилин 45. Це було просто неймовірно", — додала спортсменка

Зниклу жінку знайшли на березі озера Елк Фото: Global News

Незабаром після цього у Таллахассі, штат Флорида (США), відбулася вечірка.

Пол Колі, колишній агент ФБР і співзасновник компанії Scent Evidence K9, навчив Туомелу та Люсі пошуку запаху та використання запахових наборів, які містять захищену від розтину банку та марлеву подушечку. Почувши новину про порятунок жінки, він та його дружина влаштували свято.

"У мене мурашки по шкірі щоразу, коли ми про це згадуємо. Ми працюємо з такою кількістю кураторів по всьому світу. Усього за кілька тижнів до цього ми знайшли зниклу чотирирічну дитину на болотах у Флориді. Все, що ми вклали в цю компанію, варте того", — сказав він в інтерв'ю Global News.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Більше півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.