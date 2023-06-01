"Меня трясло": слепая спортсменка и ее собака-поводырь нашли пропавшую женщину (фото)

Джессика Туомела и ее собака-поводырь по кличке Люси проходили специальные курсы по поиску пропавших людей по запаху. Женщина помогла своей соседке отыскать родственницу, которая страдает потерей памяти.

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Джессика Туомела завоевывала золото для Канады и путешествовала по миру, но одним из самых ярких воспоминаний для нее навсегда останется случай, произошедший недалеко от дома в Саанихе, Британская Колумбия. Об этом пишет Global News.

Слепая паралимпийка, которая полагается на свою собаку-поводыря Люси, почти две недели назад получила тревожное сообщение от соседки о том, что пожилой член ее семьи, страдающий потерей памяти, вышел на прогулку и не вернулся домой. Подруга спросила Туомелу, может ли она и ее золотистый ретривер пойти по его следу.

Такой метод поиска и спасения называют ароматическим. Собака находит человека по запаху, а не по визуальным признакам, наблюдаемым дрессировщиком, например, по следам. Этот навык Туомела и Люси отрабатывали вместе, но надеялись, что им никогда не придется его использовать.

"Нам потребовалось более трех километров и чуть более 40 минут. Это было невероятно, когда я поняла, что мы занимаемся спасением, а не восстановлением", — вспоминает Туомела.

Женщину и собаку обучал бывший агент ФБР Пол Коли Фото: Global News

Соседи приобрели специальный набор для хранения запаха своей родственицы. Люси быстро подобрала след и пустилась в бег. Туомела занимается бегом много лет, поэтому успеть за собакой не составило ей труда. По ее словам, животное привело ее к берегу озера Элк, где она услышала голос пропавшей женщины, который разговаривала с собакой.

"Через несколько секунд мой помощник догнал ее и подтвердил, что это тот, кого мы ищем. Я просто очень старалась сохранять спокойствие. После того как она воссоединилась со своей семьей, меня трясло, наверное, минут 45. Это было просто невероятно", — добавила спортсменка.

Пропавшую женщину нашли на берегу озера Элк Фото: Global News

Вскоре после этого в Таллахасси, штат Флорида (США), состоялась вечеринка.

Пол Коли, бывший агент ФБР и соучредитель компании Scent Evidence K9, обучил Туомелу и Люси поиску по запаху и использованию запаховых наборов, которые содержат защищенную от вскрытия банку и марлевую подушечку. Услышав новость о спасении женщины, он и его жена устроили праздник.

"У меня мурашки по коже каждый раз, когда мы об этом вспоминаем. Мы работаем с таким количеством кураторов по всему миру. Всего за несколько недель до этого мы нашли пропавшего четырехлетнего ребенка на болотах во Флориде. Все, что мы вложили в эту компанию, стоит того", — сказал он в интервью Global News.

Ранее Фокус писал, что женщину нашли спустя 53 года после ее исчезновения. Детективы, которые ищут ответы на вопросы по делу об таинственном убийстве, наконец-то опознали жертву. Более полувека ее называли "Дамой из багажника".

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.