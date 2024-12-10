Клоунессу из США, пойманную с золотым пистолетом, приговорили к году тюрьмы в Австралии

Лилиана Гудсон просто положила позолоченный пистолет в свой чемодан. А потом собиралась прятать его под сиденьем машины.

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Американку, пойманную с золотым пистолетом в багаже ​​в аэропорту Сиднея, приговорили к году тюрьмы. Лилиана Гудсон отправилась в Австралию в 2023 году, чтобы поступить в школу клоунов, взяв с собой в багаже ​​позолоченный пистолет стоимостью около 3000 долларов. Об этом пишет The Guardian.

Лилиана Гудсон признала себя виновной по обвинениям в незаконном ввозе несанкционированного огнестрельного оружия и незаконном ввозе боеприпасов. Но она утверждала, что везла с собой золотой пистолет для самообороны.

Золотой пистолет Лилианы Гудсон Фото: Guardian Australia

Гудсон была взята под стражу сразу после слушания и вынуждена была снять свои многочисленные украшения, после чего на нее надели наручники и вывели из зала суда.

Впервые ее арестовали в аэропорту Сиднея в апреле 2023 года после того, как таможенники обнаружили в ее багаже ​​покрытый 24-каратным золотом пистолет стоимостью около 3000 долларов.

Гудсон искала в Интернете информацию о том, разрешено ли ей ввозить оружие в Австралию, хотя в то время она говорила офицерам, что забыла о нем. На вопрос в аэропорту, везла ли она с собой какие-либо запрещенные предметы, Гудсон ответила, что ничего не везла.

"А что с пистолетом в вашей сумке?" — спросил ее сотрудник таможни.

Гудсон ответила: "О да, я забыла об этом".

Пистолет просто лежал в чемодане Фото: Guardian Australia

Проверка телефона Гудсон показала, что она искала в интернете "можно ли положить пистолет в чемодан?" и добавила в календарь запись с напоминанием "положить пистолет в чемодан".

Мировой судья Сьюзан Хоран заявила, что существует настоятельная необходимость удержать других от совершения подобных преступлений в будущем, чего можно добиться только посредством тюремного заключения.

"Австралия занимает твердую позицию против огнестрельного оружия", — сказала она.

Ранее прокуроры утверждали, что пистолет выглядит особенно вызывающе и "напугает членов общества".

Лилиана Гудсон сообщила полиции, что на самом деле она "боялась" стрелять из пистолета и надеялась, что просто его угрожающий вид отпугнет потенциальных агрессоров.

Как сообщили суду, на вопрос о том, где она планирует хранить оружие во время пребывания в Австралии, она указала место под пассажирским сиденьем автомобиля. Также на суде выяснилось, что клоунесса в в последние годы употребляла психоделические препараты, синтетическую марихуану и метамфетамин.

Напомним, маленький мальчик в аэропорту Турции забыл про свои игрушечные пистолеты, из-за чего охрана подняла тревогу.