Клоунесу зі США, спійману із золотим пістолетом, засудили до року в'язниці в Австралії

Ліліана Гудсон просто поклала позолочений пістолет у свою валізу. А потім збиралася ховати його під сидінням машини.

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Американку, спійману із золотим пістолетом у багажі в аеропорту Сіднея, засудили до року в'язниці. Ліліана Гудсон вирушила до Австралії 2023 року, щоб вступити до школи клоунів, взявши із собою в багажі позолочений пістолет вартістю близько 3000 доларів. Про це пише The Guardian.

Ліліана Гудсон визнала себе винною за звинуваченнями в незаконному ввезенні несанкціонованої вогнепальної зброї та незаконному ввезенні боєприпасів. Але вона стверджувала, що везла із собою золотий пістолет для самооборони.

Золотий пістолет Ліліани Гудсон Фото: Guardian Australia

Гудсон була взята під варту одразу після слухання і змушена була зняти свої численні прикраси, після чого на неї одягли кайданки і вивели із залу суду.

Уперше її заарештували в аеропорту Сіднея у квітні 2023 року після того, як митники виявили в її багажі покритий 24-каратним золотом пістолет вартістю близько 3000 доларів.

Гудсон шукала в Інтернеті інформацію про те, чи дозволено їй ввозити зброю в Австралію, хоча на той час вона говорила офіцерам, що забула про неї. На запитання в аеропорту, чи везла вона із собою якісь заборонені предмети, Гудсон відповіла, що нічого не везла.

"А що з пістолетом у вашій сумці?" — запитав її співробітник митниці.

Гудсон відповіла: "О так, я забула про це".

Пістолет просто лежав у валізі Фото: Guardian Australia

Перевірка телефону Гудсон показала, що вона шукала в інтернеті "чи можна покласти пістолет у валізу?" і додала до календаря запис із нагадуванням "покласти пістолет у валізу".

Світова суддя Сьюзан Горан заявила, що існує нагальна необхідність утримати інших від скоєння подібних злочинів у майбутньому, чого можна домогтися тільки за допомогою тюремного ув'язнення.

"Австралія займає тверду позицію проти вогнепальної зброї", — сказала вона.

Раніше прокурори стверджували, що пістолет має особливо зухвалий вигляд і "налякає членів суспільства".

Ліліана Гудсон повідомила поліції, що насправді вона "боялася" стріляти з пістолета і сподівалася, що просто його загрозливий вигляд відлякає потенційних агресорів.

Як повідомили суду, на запитання про те, де вона планує зберігати зброю під час перебування в Австралії, вона вказала місце під пасажирським сидінням автомобіля. Також на суді з'ясувалося, що клоунеса останніми роками вживала психоделічні препарати, синтетичну марихуану і метамфетамін.

Нагадаємо, маленький хлопчик в аеропорту Туреччини забув про свої іграшкові пістолети, через що охорона підняла тривогу.