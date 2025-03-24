Сделано в Украине: бригада НГУ "Хартия" получила новые пистолеты-пулеметы "Форт-230" (фото)

Артиллеристы самоходной гаубицы "Гвоздика" получили компактные пистолеты-пулеметы вместо автоматов АКС-74 со сложным прикладом. "Форт-230" позволит легко работать с артиллерией.

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Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" получили 9-миллиметровые пистолеты-пулеметы "Форт-230". Оружие сделано в Украине, фото показала пресс-служба бригады.

Артиллеристы самоходной гаубицы "Гвоздика" получили компактные пистолеты-пулеметы вместо автоматов АКС-74 со сложным прикладом, отметил "Милитарный".

Малые размеры и вес оружия важны для работы экипажа на артиллерийской установке

Малые размеры и вес оружия важны для работы экипажа на советской артиллерийской установке. Украинское НПО "Форт" около двух лет серийно выпускает пистолеты-пулеметы по заказу МВД и ВСУ. Речь может идти о малых сериях, ведь ранее оружие почти не попадало в объективы фотокамер, отмечают журналисты.

"Форт-230" — это пистолет-пулемет, разработанный под патрон калибра 9х19 мм. Его автоматика основана на использовании энергии отдачи свободного затвора.

Главный конструктор "Форта" Николай Гливый отмечает, что при его создании учитывался опыт последних образцов оружия. Пистолет надежно работает в условиях сильной загрязненности.

Ударно-спусковой механизм позволяет стрелять одиночными выстрелами или полностью в автоматическом режиме. Темп стрельбы — до 800 выстрелов за минуту.

Напомним, чешская оружейная компания Colt CZ поставила цель заменить советское оружие в ВСУ — автоматы АК-47, а также уйти от зависимости от российских и белорусских боеприпасов.

Ранее бойцы 47-й артиллерийской бригады ВСУ показывали работу прицепной пушки "Богдана-Б". Ее перевозят на грузовике повышенной проходимости Daewoo Novus.