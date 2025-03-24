Зроблено в Україні: бригада НГУ "Хартія" отримала нові пістолети-кулемети "Форт-230" (фото)

Артилеристи самохідної гаубиці "Гвоздика" отримали компактні пістолети-кулемети замість автоматів АКС-74 зі складним прикладом. "Форт-230" дозволить легко працювати з артилерією.

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Бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" отримали 9-міліметрові пістолети-кулемети "Форт-230". Зброя зроблена в Україні, фото показала пресслужба бригади.

Артилеристи самохідної гаубиці "Гвоздика" отримали компактні пістолети-кулемети замість автоматів АКС-74 зі складним прикладом, зазначив "Мілітарний".

Малі розміри і вага зброї важливі для роботи екіпажу на артилерійській установці

Малі розміри і вага зброї важливі для роботи екіпажу на радянській артилерійській установці. Українське НВО "Форт" близько двох років серійно випускає пістолети-кулемети на замовлення МВС і ЗСУ. Може йтися про малі серії, адже раніше зброя майже не потрапляла в об'єктиви фотокамер, зазначають журналісти.

"Форт-230" — це пістолет-кулемет, розроблений під патрон калібру 9х19 мм. Його автоматика заснована на використанні енергії віддачі вільного затвора.

Головний конструктор "Форту" Микола Глівий зазначає, що при його створенні враховувався досвід останніх зразків зброї. Пістолет надійно працює в умовах сильного забруднення.

Ударно-спусковий механізм дає змогу стріляти одиночними пострілами або повністю в автоматичному режимі. Темп стрільби — до 800 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, чеська збройова компанія Colt CZ поставила за мету замінити радянську зброю в ЗСУ — автомати АК-47, а також відійти від залежності від російських і білоруських боєприпасів.

Раніше бійці 47-ї артилерійської бригади ЗСУ показували роботу причіпної гармати "Богдана-Б". Її перевозять на вантажівці підвищеної прохідності Daewoo Novus.