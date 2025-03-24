47 бригада показала причіпну гармату "Богдана-Б", отриману ЗСУ: чим вона особлива (фото)

Щоб перевозити з місця на місце 10-тонну причіпну гармату "Богдана-Б" потрібна потужна вантажівка, розповіли на "Мілітарному". 47 бригада ЗСУ потренувалась розгортати та стріляти з нової української зброї.

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Бійці 47 артилерійської бригади Збройних сил України показала кадри роботи з причіпною гарматою "Богдана-Б" українського виробництва. Гармата перевозиться за допомогою потужної вантажівки та має ствол довжиною 52 калібри. Про особливості "Богдани-Б" розповіли на порталі "Мілітарний".

Журналісти звернули увагу на допис 47 артбригади у Facebook, у якому розміщено фото причіпної гармати українського виробництва. У статті вказано, що бійці вказаного підрозділу ЗСУ отримали на озброєння новий засіб ураження і, ймовірно, використають його на фронті. Щоб освоїти нову зброю, вони відпрацювали розгортання та зробили навчальні постріли. "Мілітарний" нагадав, які особливості має гармата, зображення якої з'явились у мережі.

"Богдана-Б" — характеристики

"Богдана-Б" — гармата калібру 155 мм, вказали на порталі. Її встановили на лафет старої радянської установки "Гіацинт-Б", а артилерійська частина, тобто, сама гармата — це частина самохідної установки 2С22 "Богдана", яку освоїв український військово-промисловий комплекс. Особливість виробу — використання стандартного калібру НАТО.

Вага гармати — близько 10 тонн, вказано у статті. Для того, щоб перевозити таку вагу, знадобилась потужна вантажівка. У кадр потрапила вантажівка підвищеної прохідності Daewoo Novus, яку використовують саме з цією метою.

"Богдана-Б" - вантажівка, яка перевозить причіпну гармату ЗСУ Фото: 47 окрема артилерійська бригада

На основі фото від 47 бригади на порталі пояснили, що довжина ствола "Богдани-Б" — 52 калібри. Якщо врахувати, що калібр 155 мм, то довжина ствола — 8 м. Бійці показали, як вони маскують гармату та як захищають дуло від забруднення.

"Богдана-Б" - артилерійська система 47 бригади ЗСУ Фото: 47 окрема артилерійська бригада "Богдана-Б" - дуло причіпної гармати Фото: 47 окрема артилерійська бригада

У статті наголошується, що причіпна гармата не призначена для того, щоб замінити одноіменну САУ "Богдана", яка має дальність пострілу 45-60 км. Даний вид зброї створили для того, щоб в українських артилеристів швидше з'явились якісні далекобійні гармати, пояснили журналісти. Також вони перелічили основні переваги артсистеми:

вища живучість;

простота застосування;

нижча вартість. Зокрема, "Богдана-Б" коштує 1,5 млн дол., тоді як САУ "Богдана" — 2,5 млн дол.

Зазначимо, Фокус писав про створення гармати "Богдана-Б", про яку Міноборони України вперше повідомило, орієнтовно, у 2023 році. У серпні 2024 оглядачі Army Recognition розповіли про низку додаткових переваг цього виду зброї. Серед іншого, систему легше ремонтувати та повертати на передову. З іншого боку, назвали й недоліки: нижчу мобільність (потрібна вантажівка для перевезення) та відсутність броні.

Нагадуємо, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив про темпи зростання виробництва САУ "Богдана" українським ВПК. У лютому 2025 року Фокус зібрав думки експертів щодо даного виду артилерійських систем, які отримала українська армія.