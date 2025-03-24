47 бригада показала прицепную пушку "Богдана-Б", полученную ВСУ: в чем ее особенность (фото)

Чтобы перевозить с места на место 10-тонную прицепную пушку "Богдана-Б" нужен мощный грузовик, рассказали на "Милитарном". 47 бригада ВСУ потренировалась разворачивать и стрелять из нового украинского оружия.

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Бойцы 47 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины показали кадры работы с прицепной пушкой "Богдана-Б" украинского производства. Пушка перевозится с помощью мощного грузовика и имеет ствол длиной 52 калибра. Об особенностях "Богданы-Б" рассказали на портале "Милитарный".

Журналисты обратили внимание на сообщение 47 артбригады в Facebook, в котором размещено фото прицепной пушки украинского производства. В статье указано, что бойцы указанного подразделения ВСУ получили на вооружение новое средство поражения и, вероятно, используют его на фронте. Чтобы освоить новое оружие, они отработали развертывание и сделали учебные выстрелы. "Милитарный" напомнил, какие особенности имеет пушка, изображения которой появились в сети.

"Богдана-Б" — характеристики

"Богдана-Б" — пушка калибра 155 мм, указали на портале. Ее установили на лафет старой советской установки "Гиацинт-Б", а артиллерийская часть, то есть, сама пушка — это часть самоходной установки 2С22 "Богдана", которую освоил украинский военно-промышленный комплекс. Особенность изделия — использование стандартного калибра НАТО.

Вес пушки — около 10 тонн, указано в статье. Для того, чтобы перевозить такой вес, понадобился мощный грузовик. В кадр попал грузовик повышенной проходимости Daewoo Novus, который используют именно для этой цели.

"Богдана-Б" — грузовик, который перевозит прицепную пушку ВСУ Фото: 47 отдельная артиллерийская бригада

На основе фото от 47 бригады на портале объяснили, что длина ствола "Богданы-Б" — 52 калибра. Если учесть, что калибр 155 мм, то длина ствола — 8 м. Бойцы показали, как они маскируют пушку и как защищают дуло от загрязнения.

"Богдана-Б" — артиллерийская система 47 бригады ВСУ Фото: 47 отдельная артиллерийская бригада "Богдана-Б" — дуло прицепного орудия Фото: 47 отдельная артиллерийская бригада

В статье отмечается, что прицепная пушка не предназначена для того, чтобы заменить одноименную САУ "Богдана", которая имеет дальность выстрела 45-60 км. Данный вид оружия создали для того, чтобы у украинских артиллеристов быстрее появились качественные дальнобойные пушки, пояснили журналисты. Также они перечислили основные преимущества артсистемы:

более высокая живучесть;

простота применения;

более низкая стоимость. В частности, "Богдана-Б" стоит 1,5 млн долл., тогда как САУ "Богдана" — 2,5 млн долл.

Отметим, Фокус писал о создании пушки "Богдана-Б", о которой Минобороны Украины впервые сообщило, ориентировочно, в 2023 году. В августе 2024 года обозреватели Army Recognition рассказали о ряде дополнительных преимуществ этого вида оружия. Среди прочего, систему легче ремонтировать и возвращать на передовую. С другой стороны, назвали и недостатки: более низкую мобильность (нужен грузовик для перевозки) и отсутствие брони.

Напоминаем, в октябре 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил о темпах роста производства САУ "Богдана" украинским ВПК. В феврале 2025 года Фокус собрал мнения экспертов относительно данного вида артиллерийских систем, которые получила украинская армия.