Чеська Colt CZ планує замінити в Україні всі радянські автомати на Bren 2 (фото)

За словами представників чеської компанії, ЗСУ вже отримали кілька десятків тисяч одиниць зброї. На українському заводі також планується випуск пістолетів CZ P10 і пістолетів-кулеметів CZ Scorpion Evo 3.

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Державний концерн "Укроборонпром" збільшив виробництво штурмових гвинтівок Bren 2 до 400 одиниць на добу і продовжує процес локалізації їхнього виробництва. Про це заявив Андрій Богач, голова компанії-розробника Colt CZ, в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.

За його словами, мета проєкту — замінити радянське озброєння в українській армії, зокрема сімейства стрілецької зброї АК-47, а також піти від залежності України від російських і білоруських боєприпасів.

Було зазначено, що гвинтівки Bren 2, які отримали місцеву назву "Січ", вже надійшли на озброєння ЗСУ в кількості десятків тисяч одиниць, причому більша їх частина була поставлена з Чехії. Крім того, в поточному році очікується виробництво ще десятків тисяч одиниць на українських підприємствах.

Наразі складання гвинтівок Bren 2/"Січ" здійснюється в Україні з чеських комплектуючих, проте в майбутньому Colt CZ має намір розширити локалізацію за рахунок виробництва компонентів усередині країни.

Богач додав, що додатково компанія Sellier & Bellot, нещодавно придбана Colt, забезпечить українську промисловість верстатами та технологіями для випуску боєприпасів і ключових деталей зброї. Згідно з домовленостями, "Укроборонпром" отримує частку прибутку від продажів, а український уряд виграє завдяки розміщенню виробництва в країні.

"Ми надамо обладнання, навчання, і вони подбають про всі ці компоненти і матеріали, включно з порохом", — заявив керівник компанії.

Крім гвинтівок, на українському заводі планується випуск пістолетів CZ P10 і пістолетів-кулеметів CZ Scorpion Evo 3.

Пістолет-кулемет CZ Scorpion Evo 3 і пістолет P10

Також було зазначено, що Colt CZ розглядає Україну як базу для експорту зброї в країни колишнього СРСР, зацікавлені в оновленні арсеналів. Однак поки що ці плани обмежені чинними експортними обмеженнями, і вся продукція призначена виключно для української армії.

Гвинтівка CZ 806 Bren 2

Гвинтівки CZ 806 Bren 2 A2

Штурмова гвинтівка CZ Bren 2 розроблялася як універсальна зброя для військових і спецпідрозділів, з урахуванням досвіду експлуатації першої версії Bren 805.

Автоматика: газовідвідна схема з коротким ходом поршня, замикання ствола поворотом затвора.

Матеріали: ствольна коробка з алюмінієвого сплаву; елементи ударно-спускового механізму, шахта магазина і рукоятка виконані з міцного негорючого пластику.

Калібр: 5.56х45 мм.

Довжина ствола: 280 мм.

Довжина з прикладом / зі складеним прикладом: 750-798 мм / 570 мм.

Маса: 3,6 кг (проти 3,8 кг у АК-74).

Магазини: тип STANAG ємністю 30 патронів.

ємністю 30 патронів. Темп стрільби: 850, +/-100 пострілів/хв.

Експлуатаційний ресурс: 20000 пострілів.

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