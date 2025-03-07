Чешская Colt CZ планирует заменить в Украине все советские автоматы на Bren 2 (фото)

По словам представителей чешской компании, ВСУ уже получили несколько десятков тысяч единиц оружия. На украинском заводе также планируется выпуск пистолетов CZ P10 и пистолетов-пулеметов CZ Scorpion Evo 3.

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Государственный концерн "Укроборонпром" увеличил производство штурмовых винтовок Bren 2 до 400 единиц в сутки и продолжает процесс локализации их производства. Об этом заявил Андрей Богач, глава компании-разработчика Colt CZ, в интервью изданию Kyiv Independent.

По его словам, цель проекта – заменить советское вооружение в украинской армии, в частности семейства стрелкового оружия АК-47, а также уйти от зависимости Украины от российских и белорусских боеприпасов.

Было отмечено, что винтовки Bren 2, получившие местное название "Сич", уже поступили на вооружение ВСУ в количестве десятков тысяч единиц, причем большая их часть была поставлена из Чехии. Кроме того в текущем году ожидается производство еще десятков тысяч единиц на украинских предприятиях.

На данный момент сборка винтовок Bren 2/"Сич" осуществляется в Украине из чешских комплектующих, однако в будущем Colt CZ намерена расширить локализацию за счет производства компонентов внутри страны.

Богач добавил, что дополнительно компания Sellier & Bellot, недавно приобретенная Colt, обеспечит украинскую промышленность станками и технологиями для выпуска боеприпасов и ключевых деталей оружия. Согласно договоренностям, "Укроборонпром" получает долю прибыли от продаж, а украинское правительство выигрывает за счет размещения производства в стране.

"Мы предоставим оборудование, обучение, и они позаботятся обо всех этих компонентах и материалах, включая порох", – заявил руководитель компании.

Помимо винтовок, на украинском заводе планируется выпуск пистолетов CZ P10 и пистолетов-пулеметов CZ Scorpion Evo 3.

Пистолет-пулемет CZ Scorpion Evo 3 и пистолет P10

Также было отмечено, что Colt CZ рассматривает Украину как базу для экспорта оружия в страны бывшего СССР, заинтересованные в обновлении арсеналов. Однако пока эти планы ограничены действующими экспортными ограничениями, и вся продукция предназначена исключительно для украинской армии.

Винтовка CZ 806 Bren 2

Винтовки CZ 806 Bren 2 A2

Штурмовая винтовка CZ Bren 2 разрабатывалась как универсальное оружие для военных и спецподразделений, с учетом опыта эксплуатации первой версии Bren 805.

Автоматика: газоотводная схема с коротким ходом поршня, запирание ствола поворотом затвора.

Материалы: ствольная коробка из алюминиевого сплава; элементы ударно-спускового механизма, шахта магазина и рукоятка выполнены из прочного негорючего пластика.

Калибр: 5.56х45 мм.

Длина ствола: 280 мм.

Длина с прикладом / со сложенным прикладом: 750-798 мм / 570 мм.

Масса: 3,6 кг (против 3,8 кг у АК-74).

Магазины: тип STANAG емкостью 30 патронов.

емкостью 30 патронов. Темп стрельбы: 850, +/-100 выстрелов/мин.

Эксплуатационный ресурс: 20000 выстрелов.

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