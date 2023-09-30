"Наша поддержка изменилась": в Украине будут производить чешские штурмовые винтовки (фото)

Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Кроме того, страны планируют усилить сотрудничество в произведстве бронетехники, боевых машин пехоты, поставке специальных шасси Tatra, а также в сфере беспилотных автомобилей и связанных с ними технологий.

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Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок модели CZ BREN 2. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Как известно, 29 сентября заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец принял участие в Международном форуме оборонной промышленности в Киеве. Чиновник озвучил позицию правительства: поддержка Чехии будет продолжаться до окончательной победы Киева.

Блажковец обсудил с украинской стороной совместные проекты. В частности, перенос производство автомата Bren 2 "Січ" от компании Česká zbrojovka или линии производства малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot, а также производство патронов для крупнокалиберных боеприпасов из твердого полимера, что является инновационным решением в период дефицита сырья.

Чиновники обсудили сотрудничество в производстве бронетехники, боевых машин пехоты или поставке специальных шасси Tatra, а также в сфере беспилотных автомобилей и связанных с ними технологий.

"Наша поддержка изменилась от уровня военной помощи и поставки конечной продукции к долгосрочной интенсивной оборонно-промышленной кооперации, в которую вовлечены не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развить это сотрудничество еще дальше", – подчеркнул замминистра обороны Чехии.

Он добавил, что общей темой является обсуждение трансфера технологий и создание совместных предприятий в Украине. В результате стороны договорились, что Чехия передаст Киеву лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN.

Что известно о CZ BREN 2

CZ BREN 2 — это штурмовая винтовка, разработанная чешской компанией CZ-UB. Это улучшенная версия 5.56-мм автомата CZ-805 BREN, но с другой конструкцией и меньшей массой. В винтовке используется газоотводная автоматика с коротким ходом газового поршня. У автомата быстросменный ствол, благодаря чему можно изменять длину и калибр. CZ BREN 2 впервые была показана в 2015 году. А в 2017 году ее приняли на вооружение армия Чешской республики.

В июне 2022 года Чехия сообщила, что передаст Украине пакет помощи, в который, в том числе вошли винтовки CZ BREN 2.

Напомним, во время Международного форума оборонной промышленности премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что с начала полномасштабного вторжения РФ от ракетных ударов пострадали 37 военных заводов. Глава правительства добавил, что оборонная промышленность является главной целью врага. Несмотря на обстрелы, Украина ежемесячно увеличивает производство вооружения и военной техники.

Фокус также писал о том, что на выборах в Словакии может одержать победу партия Роберта Фицо, который не скрывает своих симпатий к России. С приходом к власти Фицо поддержка Украины со стороны Словакии может пошатнуться.