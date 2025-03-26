Рыбак стал звездой соцсетей после рассказа о своем улове: что он достал из воды (фото)

Мужчина отправился на обычную рыбалку, а вернулся с находкой, которая могла бы быть уликой в уголовном деле. История быстро заинтересовала пользователей соцсетей.

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Необычный улов рыбака вызвал бурное обсуждение в сети. 23 марта пользователь под ником u/OnePunchClam опубликовал на Reddit фото проржавевшего пистолета. Пост стремительно стал вирусным, породив волну комментариев и шуток.

"Я пошел на рыбалку и поймал пистолет", — коротко подписал он свое фото.

История заинтересовала пользователей не только своей неожиданностью, но и тем, как автор поступил с находкой. В комментариях он пояснил, что после того как вытащил оружие, вместе с друзьями отвез его в полицейский участок. Однако вскоре получил неожиданный звонок от правоохранителей — ему предложили забрать пистолет обратно.

Мужчина вместе с друзьями отвез пистолет в полицейский участок Фото: Reddit

Это вызвало новую волну обсуждения: от ироничных комментариев до удивления тем, что полиция не стала удерживать находку в качестве улики.

"Какую приманку ты использовал?", "Копы: мы не хотим с этим иметь дело", "Лучше, чем ходить на охоту и ловить рыбу", "У меня такое чувство, что есть 100% вероятность, что эта вещь была использована в преступлении", — писали они.

Сама находка вызвала интерес не только из-за своей неожиданности, но и из-за возможной связи с преступлением. Впрочем, остается неизвестным, воспользовался ли рыбак предложением забрать оружие обратно.

Чтобы прояснить, как стоит действовать в подобных случаях, издание Newsweek обратилось за комментарием к эксперту по безопасности и бывшему детективу Тимоти А. Димоффу. Он подчеркнул, что главное — не трогать оружие.

"Никогда не прикасайтесь к найденному оружию. Это поможет избежать загрязнения возможных улик", — отметил Димофф.

Также эксперт советует отметить место находки — как визуально, так и с помощью GPS — и немедленно сообщить о случившемся в полицию.

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