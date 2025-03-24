Студент заплатил за замену батареек, потому что боится делать что-то сам (фото)

Сэм Дейли, совмещающий учебу на юриста с работой в сфере обслуживания, говорит, что теряется при попытке что-то починить сам. Все из-за неуверенности в своих силах и зависимости от удобных сервисов, которые делают все за него.

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22-летний студент Сэм Дейли из Ноттингема (Великобритания) признался, что отдал 180 фунтов стерлингов мастеру за установку полки и замену батареек в датчике угарного газа, потому что боится делать что-то своими руками. Об этом пишет Metro.

Сэм Дейли, изучающий юриспруденцию заочно и работающий в сфере гостеприимства, рассказал, что испытывает тревогу при необходимости что-либо делать или чинить самостоятельно. Виной всему — недостаток уверенности и… привычка использовать приложения для всего подряд.

"Мне просто не хватает базовых навыков. Я чувствую себя потерянным, когда нужно что-то сделать своими руками. Я настолько привык к Amazon и другим сервисам, что проще вызвать мастера через приложение, чем разбираться самому", — признался он.

Сэм рассказал, что даже обычная замена батареек стала для него препятствием. Только позже он понял, насколько это было просто.

По словам Сэма, он много работает, и после тяжелого дня не хочет тратить силы на быт Фото: SWNS

Мастера Сэм нашел через приложение JustFix, которое соединяет пользователей с местными специалистами. Теперь он признается: использует такие сервисы буквально для всего — от установки полок до самых мелких бытовых задач. Звонить кому-либо напрямую он не любит, как и большинство его друзей.

"Если бы не приложение, мне пришлось бы в слезах звонить родителям, а я этого избегаю. Я и так чувствую зависимость от других. Но если кто-то делает это за меня — я все равно чувствую себя независимым", — добавил он.

По словам Сэма, он много работает, и после тяжелого дня не хочет тратить силы на быт.

Комментируя такую тенденцию среди молодежи, глава JustFix Адам Грэм отметил: "Многие молодые люди просто не хотят тратить свое драгоценное время на домашние дела. Им удобнее делегировать это специалистам".

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