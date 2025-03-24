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МирФан

Студент заплатил за замену батареек, потому что боится делать что-то сам (фото)

Студент заплатил за замену батареек, починить самому, платит за ремонт, смена батареек, не может что-то сделать сам, вызвал мастера, боится делать самостоятельно
Фото: SWNS | Сэм рассказал, что даже обычная замена батареек стала для него проблемой

Сэм Дейли, совмещающий учебу на юриста с работой в сфере обслуживания, говорит, что теряется при попытке что-то починить сам. Все из-за неуверенности в своих силах и зависимости от удобных сервисов, которые делают все за него.

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22-летний студент Сэм Дейли из Ноттингема (Великобритания) признался, что отдал 180 фунтов стерлингов мастеру за установку полки и замену батареек в датчике угарного газа, потому что боится делать что-то своими руками. Об этом пишет Metro.

Сэм Дейли, изучающий юриспруденцию заочно и работающий в сфере гостеприимства, рассказал, что испытывает тревогу при необходимости что-либо делать или чинить самостоятельно. Виной всему — недостаток уверенности и… привычка использовать приложения для всего подряд.

"Мне просто не хватает базовых навыков. Я чувствую себя потерянным, когда нужно что-то сделать своими руками. Я настолько привык к Amazon и другим сервисам, что проще вызвать мастера через приложение, чем разбираться самому", — признался он.

Сэм рассказал, что даже обычная замена батареек стала для него препятствием. Только позже он понял, насколько это было просто.

Студент заплатил за замену батареек, починить самому, платит за ремонт, смена батареек, не может что-то сделать сам, вызвал мастера, боится делать самостоятельно Fullscreen
По словам Сэма, он много работает, и после тяжелого дня не хочет тратить силы на быт
Фото: SWNS

Мастера Сэм нашел через приложение JustFix, которое соединяет пользователей с местными специалистами. Теперь он признается: использует такие сервисы буквально для всего — от установки полок до самых мелких бытовых задач. Звонить кому-либо напрямую он не любит, как и большинство его друзей.

"Если бы не приложение, мне пришлось бы в слезах звонить родителям, а я этого избегаю. Я и так чувствую зависимость от других. Но если кто-то делает это за меня — я все равно чувствую себя независимым", — добавил он.

По словам Сэма, он много работает, и после тяжелого дня не хочет тратить силы на быт.

Комментируя такую тенденцию среди молодежи, глава JustFix Адам Грэм отметил: "Многие молодые люди просто не хотят тратить свое драгоценное время на домашние дела. Им удобнее делегировать это специалистам".

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