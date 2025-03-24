Студент заплатив за заміну батарейок, бо боїться робити щось сам (фото)
Сем Дейлі, який поєднує навчання на юриста з роботою у сфері обслуговування, каже, що губиться при спробі щось полагодити сам. Усе через невпевненість у своїх силах і залежність від зручних сервісів, які роблять усе за нього.
22-річний студент Сем Дейлі з Ноттінгема (Велика Британія) зізнався, що віддав 180 фунтів стерлінгів майстру за встановлення полиці та заміну батарейок у датчику чадного газу, бо боїться робити щось своїми руками. Про це пише Metro.
Сем Дейлі, який вивчає юриспруденцію заочно і працює у сфері гостинності, розповів, що відчуває тривогу за необхідності що-небудь робити або лагодити самостійно. Виною всьому — брак упевненості й... звичка використовувати додатки для всього підряд.
"Мені просто не вистачає базових навичок. Я почуваюся загубленим, коли потрібно щось зробити своїми руками. Я настільки звик до Amazon та інших сервісів, що простіше викликати майстра через додаток, ніж розбиратися самому", — зізнався він.
Сем розповів, що навіть звичайна заміна батарейок стала для нього перешкодою. Тільки пізніше він зрозумів, наскільки це було просто.
Майстра Сем знайшов через додаток JustFix, який з'єднує користувачів із місцевими фахівцями. Тепер він зізнається: використовує такі сервіси буквально для всього — від встановлення полиць до найдрібніших побутових завдань. Дзвонити будь-кому напряму він не любить, як і більшість його друзів.
"Якби не додаток, мені довелося б у сльозах дзвонити батькам, а я цього уникаю. Я і так відчуваю залежність від інших. Але якщо хтось робить це за мене — я все одно почуваюся незалежним", — додав він.
За словами Сема, він багато працює, і після важкого дня не хоче витрачати сили на побут.
Коментуючи таку тенденцію серед молоді, голова JustFix Адам Грем зазначив: "Багато молодих людей просто не хочуть витрачати свій дорогоцінний час на домашні справи. Їм зручніше делегувати це фахівцям".
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