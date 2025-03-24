Студент заплатив за заміну батарейок, бо боїться робити щось сам (фото)

Сем Дейлі, який поєднує навчання на юриста з роботою у сфері обслуговування, каже, що губиться при спробі щось полагодити сам. Усе через невпевненість у своїх силах і залежність від зручних сервісів, які роблять усе за нього.

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22-річний студент Сем Дейлі з Ноттінгема (Велика Британія) зізнався, що віддав 180 фунтів стерлінгів майстру за встановлення полиці та заміну батарейок у датчику чадного газу, бо боїться робити щось своїми руками. Про це пише Metro.

Сем Дейлі, який вивчає юриспруденцію заочно і працює у сфері гостинності, розповів, що відчуває тривогу за необхідності що-небудь робити або лагодити самостійно. Виною всьому — брак упевненості й... звичка використовувати додатки для всього підряд.

"Мені просто не вистачає базових навичок. Я почуваюся загубленим, коли потрібно щось зробити своїми руками. Я настільки звик до Amazon та інших сервісів, що простіше викликати майстра через додаток, ніж розбиратися самому", — зізнався він.

Сем розповів, що навіть звичайна заміна батарейок стала для нього перешкодою. Тільки пізніше він зрозумів, наскільки це було просто.

За словами Сема, він багато працює, і після важкого дня не хоче витрачати сили на побут Фото: SWNS

Майстра Сем знайшов через додаток JustFix, який з'єднує користувачів із місцевими фахівцями. Тепер він зізнається: використовує такі сервіси буквально для всього — від встановлення полиць до найдрібніших побутових завдань. Дзвонити будь-кому напряму він не любить, як і більшість його друзів.

"Якби не додаток, мені довелося б у сльозах дзвонити батькам, а я цього уникаю. Я і так відчуваю залежність від інших. Але якщо хтось робить це за мене — я все одно почуваюся незалежним", — додав він.

За словами Сема, він багато працює, і після важкого дня не хоче витрачати сили на побут.

Коментуючи таку тенденцію серед молоді, голова JustFix Адам Грем зазначив: "Багато молодих людей просто не хочуть витрачати свій дорогоцінний час на домашні справи. Їм зручніше делегувати це фахівцям".

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