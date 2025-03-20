Чоловік дав дівчині банківську карту і був шокований тим, скільки вона витратила на печиво

Звичайне прохання купити продукти обернулося сюрпризом. Дівчина витратила гроші свого хлопця не тільки на інгредієнти, а й на дорогу кухонну техніку, що викликало ажіотаж у мережі.

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У TikTok набрало понад мільйон вподобань відео, в якому хлопець довірив своїй дівчині банківську картку для купівлі інгредієнтів для печива, але вона вийшла за рамки очікуваного списку. Разом із Nutella і стандартним приладдям для випічки в кошику опинився дорогий міксер KitchenAid. Про це чоловік розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Автор відео з іронією підписав ролик: "Я дав своїй дівчині картку, щоб вона купила все необхідне для приготування печива. І ось із чим я повернувся додому". Дівчина ж пояснила свій вибір просто: "Я просто дівчина".

Історія викликала бурхливу реакцію користувачів TikTok. Одні вважають вчинок дівчини смішним і виправданим, зазначаючи, що міксер — це довгострокова інвестиція у випічку.

"Купіть дівчині інгредієнти для випічки — отримаєте печиво на день. Подаруйте їй KitchenAid — отримаєте печиво на все життя", — прокоментував один із користувачів.

Інші ж угледіли в ситуації можливі фінансові проблеми у стосунках.

"Витратити триста доларів із чужих грошей без обговорення — це дико", — написав один із коментаторів.

Хоча купівля дорогого кухонного приладу може здатися імпульсивною, для багатьох користувачів TikTok це лише спосіб зробити випічку простішою і радіснішою.

"Мій чоловік купив мені KitchenAid, і тепер він постійно отримує домашні частування. Вітаю, вас підвищили до дегустатора", — написала одна жінка.

Попри розважальний контекст, відео підняло важливу тему фінансового спілкування в парі. Дослідження Fidelity Investments показало, що 45% партнерів зізнаються, що іноді сперечаються про гроші, а понад чверть вважають фінанси головною причиною конфліктів у стосунках.

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