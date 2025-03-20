Мужчина дал девушке банковскую карту и был шокирован тем, сколько она потратила на печенье

Обычная просьба купить продукты обернулась сюрпризом. Девушка потратила деньги своего парня не только на ингредиенты, но и на дорогую кухонную технику, что вызвало ажиотаж в сети.

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В TikTok набрало более миллиона лайков видео, в котором парень доверил своей девушке банковскую карту для покупки ингредиентов для печенья, но она вышла за рамки ожидаемого списка. Вместе с Nutella и стандартными принадлежностями для выпечки в корзине оказался дорогой миксер KitchenAid. Об этом мужчина рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Автор видео с иронией подписал ролик: "Я дал своей девушке карточку, чтобы она купила все необходимое для приготовления печенья. И вот с чем я вернулся домой". Девушка же объяснила свой выбор просто: "Я просто девушка".

История вызвала бурную реакцию пользователей TikTok. Одни посчитали поступок девушки смешным и оправданным, отмечая, что миксер — это долгосрочная инвестиция в выпечку.

"Купите девушке ингредиенты для выпечки — получите печенье на день. Подарите ей KitchenAid — получите печенье на всю жизнь", — прокомментировал один из пользователей.

Другие же усмотрели в ситуации возможные финансовые проблемы в отношениях.

"Потратить триста долларов из чужих денег без обсуждения — это дико", — написал один из комментаторов.

Хотя покупка дорогого кухонного прибора может показаться импульсивной, для многих пользователей TikTok это лишь способ сделать выпечку проще и радостнее.

"Мой муж купил мне KitchenAid, и теперь он постоянно получает домашние угощения. Поздравляю, вас повысили до дегустатора", — написала одна женщина.

Несмотря на развлекательный контекст, видео подняло важную тему финансового общения в паре. Исследование Fidelity Investments показало, что 45% партнеров признаются, что иногда спорят о деньгах, а более четверти считают финансы главной причиной конфликтов в отношениях.

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