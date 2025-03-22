"Капсула времени": 91-летняя женщина шокировала людей содержимым своей аптечки (видео)

Старые лекарства и редкие препараты, найденные в доме бабушки Мэрилин Бэннок, превратили обычное семейное видео в настоящий хит в соцсетях.

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Женщина по имени Эшли Коунс из США неожиданно привлекла внимание миллионов пользователей TikTok, когда решила внимательно изучить аптечку своей 91-летней бабушки, Мэрилин Бэннок. Видео с "раскопками" редких и старинных лекарств собрало более 1,7 миллиона просмотров и вызвало волну ностальгии и удивления у зрителей.

В ролике, опубликованном под ником @redhaired.native, Коунс показывает, как находит в доме бабушки настоящий "музей" аптечных реликвий: от бутылочки с рецептом 1962 года до талька 1948 года с надписью "аромат, который любят мужчины". Среди находок — шоколадные слабительные, обезболивающее Адвил 1984 года и флакон Tylenol с кодеином.

Бэннок, живущая в маленьком городке на Аляске, произвела на внучку глубокое впечатление не только аптечкой, но и своей памятью. Эшли рассказывает, что бабушка в мельчайших деталях помнит времена Второй мировой войны, карточки на еду и переезд в суровую Аляску. Эти воспоминания, как считает Коунс, объясняют привычку людей ее поколения "держаться за вещи".

"Ее дом — как капсула времени. Каждый предмет — с историей. Это ностальгическое путешествие не только для меня, но и для миллионов зрителей", — говорит Эшли.

Пользователи TikTok были особенно заинтригованы вопросом, нет ли в аптечке куаалюдов — запрещенного седативного средства, которое исчезло с полок в 1980-х. Однако самый спорный предмет оказался Tylenol 3 с кодеином — именно он вызвал бурную дискуссию в комментариях.

Несмотря на интерес к "реликвиям", для Эшли видео — это, прежде всего, дань уважения бабушке и ее жизни.

"Если кто-то захочет посмотреть глубже, он увидит в этом признание мудрости старшего поколения и попытку понять их привычки", — подытожила она.

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