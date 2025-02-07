Похожа на подростка: женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение (фото)

Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

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31-летняя Кристина Любовна, которая сейчас живет в США, утверждает, что благодаря необычным методам ухода за собой ей удается выглядеть как подросток. Ее секрет — оливковое масло, жесткие кухонные губки и строгая дисциплина в питании. Об этом пишет The Sun.

Любовна, иммигрантка из России, придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения. Она не только регулярно пьет оливковое масло, но и наносит его на кожу, а для глубокого очищения использует культовую кухонную губку Scrub Daddy.

"Я хочу избежать морщин и сохранить молодость как можно дольше", — говорит Кристина.

Кроме необычного ухода за кожей, она строго следит за питанием: избегает переработанного сахара, употребляет много белка и овощей, а также не выбрасывает кожуру фруктов и овощей, включая бананы, авокадо и даже ананасы.

Кристина Любовна уверена, что может обмануть процесс старения Фото: Kennedy News

Помимо диеты, Кристина делает ставку на тяжелую атлетику, йогу и бег.

"Все, что у нас есть, — это наши тела, и я хочу заботиться о своем как можно лучше", — объясняет она.

Ее необычные методы вызывают споры, но Кристина уверена: дисциплина, натуральные продукты и нестандартный уход помогут ей сохранить молодость на долгие годы.

Издание отмечает, что Любовна не только следит за своим здоровьем, но и занимается благотворительностью. Она помогает жертвам сексуального насилия, особенно в Кении, а также делится знаниями о правильном питании и здоровом образе жизни.

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