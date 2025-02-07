Схожа на підлітка: жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння (фото)
Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.
31-річна Христина Любовна, яка зараз живе в США, стверджує, що завдяки незвичайним методам догляду за собою їй вдається виглядати як підліток. Її секрет — оливкова олія, жорсткі кухонні губки та сувора дисципліна в харчуванні. Про це пише The Sun.
Любовна, іммігрантка з Росії, дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння. Вона не тільки регулярно п'є оливкову олію, а й наносить її на шкіру, а для глибокого очищення використовує культову кухонну губку Scrub Daddy.
"Я хочу уникнути зморшок і зберегти молодість якомога довше", — каже Христина.
Крім незвичайного догляду за шкірою, вона суворо стежить за харчуванням: уникає переробленого цукру, вживає багато білка та овочів, а також не викидає шкірку фруктів і овочів, включно з бананами, авокадо і навіть ананасами.
Крім дієти, Христина робить ставку на важку атлетику, йогу і біг.
"Усе, що у нас є, — це наші тіла, і я хочу піклуватися про своє якомога краще", — пояснює вона.
Її незвичайні методи викликають суперечки, але Христина впевнена: дисципліна, натуральні продукти й нестандартний догляд допоможуть їй зберегти молодість на довгі роки.
Видання зазначає, що Любовна не тільки стежить за своїм здоров'ям, а й займається благодійністю. Вона допомагає жертвам сексуального насильства, особливо в Кенії, а також ділиться знаннями про правильне харчування і здоровий спосіб життя.
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